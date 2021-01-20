Грузия увеличила привлечение средств ЕБРР вдвое на фоне замедления кредитования Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2020 году вложил в 16 проектов в Грузии 630 млн евро, что вдвое больше, чем в предыдущем году.

Как сообщили в ЕБРР, рекордный показатель инвестиций в основном был направлен на осуществление экстренных мер по устранению в Грузии негативных последствий пандемии COVID-19, а также на восстановление экономики, передает Интерфакс-Украина.

В частности, ЕБРР вместе с Национальным банком Грузии работал над расширением доступа к нацвалюте для частных компаний, создав валютный своп на 200 млн лари, что позволило продолжить кредитование в нацвалюте.

При этом отмечается, что на долю частного сектора приходится 79% инвестиций ЕБРР в Грузии.

Так, для поддержания в Грузии жизненно важных торговых потоков ЕБРР установил новый рекорд, выделив 70,3 млн евро для операций по торговому финансированию в рамках программы содействия торговле с участием трех местных банков-партнеров.

Для поддержки малых и средних предприятий и частного сектора посредством коммерческих банков были выделены кредиты на сумму 135 млн евро.

Кроме того, ЕБРР поддержал сектор здравоохранения, предоставив Группе здравоохранения Грузии (GHG) ссуду в размере $25 млн для финансирования оборотного капитала и операционных расходов в борьбе с пандемией коронавируса.

ЕБРР также активизировал свое участие в секторе "зеленой" энергии с помощью крупного проекта по возобновляемым источникам энергии, предоставив 90 млн евро для строительства сети ЛЭП, а также проектов в сфере энергоэффективности, модернизации транспорта и других секторов экономики.

Как сообщалось, объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украину составит по итогам 2020 года 750-850 млн евро, тогда как годом ранее они достигали 1,1 млрд евро.

В конце 2018 года министр финансов Оксана Маркарова отмечала, что выборка средств по проектам, которые финансируются международными организациями, в том числе ЕБРР, в Украине не достигает 50%. В связи с этим Кабинет министров одобрил концепцию увеличения выборки кредитов международных финансовых организаций (МФО) в 2019 году в 1,5-2,5 раза.