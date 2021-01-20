МАУ предложила освободить вакцинированных иностранцев от карантина в Украине

Авиакомпания МАУ предложила Минздраву Украины упростить условия въезда в страну иностранцев, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

По нынешним правилам любой, кто прибывает в Украину из государств красной зоны, должен сдать ПЦР-тест или пройти 14-дневную самоизоляцию, передает avianews.com.

В МАУ обращают внимание, что сейчас в красном списке находятся страны, где проходит активная вакцинация против COVID-19.

В результате, даже если иностранец получил обе дозы вакцины, он не освобождается от сдачи анализов или карантина по прибытию из красной зоны.

В МАУ считают, что упрощение въезда для путешественников, которые прошли вакцинацию, позволит постепенно увеличить пассажиропоток в Украине и положительно повлияет на вакцинацию в Украине.

Это произойдет за счет того, что вакцинированных украинцев также освободят от карантина по возвращении домой, или другие страны откроют для них свои границы.

На данный момент официальная вакцинация от коронавируса в Украине еще не началась.