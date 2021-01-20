Доля "Нафтогаза" на рынке поставщиков газа для населения выросла до 9%

Доля "Нафтогаза" на рынке поставщиков газа для населения выросла с 2% до 9%.

Об этом сообщил глава правления НАК "нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook.

"Свободный рынок газа наконец дал возможность украинцам свободно выбирать лучшего для себя поставщика. С 1 августа и до сих пор газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины" выбрали 487 тыс. украинских семей. Шесть месяцев назад мы обслуживали 250 тыс. домохозяйств, сейчас - уже 737 тыс. Вместе с клиентами, которых мы обслуживаем как поставщик последней надежды (ППН - 350 тыс. клиентов), с нами уже 9% украинских семей, пользующихся газом для собственных нужд", - процитировал Коболев сообщение компании.

"С 2% до 9% рынка за четыре месяца активной работы в интернете и совсем мало в офлайне. Масшатбний офлайн начался лишь позавчера после подключения сети "Ощадбанка" в качестве нашего агента", - написал он.

В то же время, он отметил, что сейчас темп получения заявок на переход к "Нафтогазу" упал вдвое.

"Но надеемся, что по возвращении к конкурентному рынку (которое запланировано на 1 апреля этого года) мы сможем восстановить темп", добавил Коболев.