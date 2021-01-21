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Новини
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"Метинвест" инвестировал 360 миллионов в благоустройство Мариуполя за пять лет

За последние пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию социальных проектов и создание благоустроенных общественных пространств в Мариуполе более 362 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Средства были направлены на преображение городских мест отдыха, создание парков и скверов, IT-хабов, многофункциональных центров предоставления административных услуг.

"Деятельность в этом направлении "Метинвест" продолжит и в 2021 году", - говорится в сообщении.

В партнерстве с Фондом развития Мариуполя, муниципалитетом и европейскими партнерами за пять лет были реализованы такие проекты:

  • В 2016 году в городе появился первый центр предоставления административных услуг.
  • Отремонтировано и подготовлено помещение для сервисного центра МВД в Донецкой области и еще одного ЦПАУ.
  • Открыты два IT-хаба – Multi-Hub SPALAH и IT-хаб 1991.
  • К юбилею Мариуполя в реконструированном Театральном сквере появился музыкальный пешеходный фонтан.
  • Благодаря инвестициям компании в городе была реконструирована Греческая площадь.
  • В обновленном парке "Веселка" открылась "маленькая Голландия" – благоустроенная зона с детскими площадками и каменным гротом.
  • Построен самый большой в Украине центр административных услуг "Мультицентр", возле которого установлен светодинамический пешеходный фонтан.

Кроме того, при активной поддержке "Метинвестом" проекта "Уютный двор" в Мариуполе в десятки раз увеличилось количество современных благоустроенных дворов – с игровыми площадками, качелями и горками, красивыми беседками и скамейками, площадками для занятия спортом.

В 2020 году компания в сотрудничестве с муниципалитетом продолжила создавать комфортные и функциональные общественные пространства, в частности современное место отдыха на городском пирсе и иллюминация на площади Свободы.

Также металлургическая компания инвестировала и в реконструкцию зоны отдыха в мариупольском парке имени Гурова.

"Ежегодно Группа Метинвест инвестирует значительные средства в социальную ответственность и выбирает для реализации наиболее важные для развития города проекты. Системный подход в этой работе приносит необходимые для горожан результаты. Мы стремимся сделать Мариуполь комфортным для всех: детей, молодежи, пенсионеров, людей с особыми потребностями", – подчеркнул гендиректор МК "Азовсталь" Группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.

"Сотрудничество в развитии Мариуполя – капитальный социальнозначимый проект, который не остановлен даже в сложных условиях из-за пандемии коронавируса. Группа "Метинвест" продолжает совместно с городом реализацию важных, формирующих будущее социальных проектов", - говорит гендиректор ММК им. Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко:

Группа "Метинвест" в 2020 году подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя, в рамках которого будет реализован комплекс городских программ.

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Усе пізнається у порівнянні. А скільки він інвестував у нерухомість Лондона? Наскільки я пам'ятаю десь 200 млн. фунтів стерлінгів (це поверх пентхаузу купили), тобто десь 7 млрд. гривень за раз. Це лише те, що явно відомо. Те що вони вклали у Маіуполі, це крихти з панського столу. Маріуполь колись давав 8% ВВП України, а смерділо так, що не можна було на вулицю вийти. Труїли і старих і малих, і ненароджених заради своїх розкошів. І зараз продовжують, але трохи менше, тому що люди стали трохи непокірні.
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21.01.2021 10:48 Відповісти
Не зря выходит Ахметка людей травил.
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21.01.2021 13:23 Відповісти

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