Долги перед "Энергоатомом" превысили 24 миллиарда

Общая задолженность госпредприятий "Энергорынок", "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго" перед НАЭК "Энергоатом" по состоянию вместе на конец 2020 года составила 24,01 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные оперативного отчета о работе "Энергоатома" за 2020 год, передает отраслевое издание ExPro.

Согласно отчету, в том числе просроченная задолженность ГП "Энергорынок" за электроэнергию составляет 11,61 млрд грн, в том числе за 2019 год – 3,51 млрд грн.

Просроченная задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед "Энергоатомом" за электроэнергию за 2020 год составляет 8,14 млрд грн, а долг "Укрэнерго" за 2020 год – 4,26 млрд грн.

В частности, задолженность "Гарантированного покупателя" включает долг в размере 29,5 млрд грн за электроэнергию февраля 2020 года, 1,57 млрд грн – апреля 2020 года, 2,17 млрд грн – мая 2020 года, 249,7 млн грн – июля 2020 года, 1,19 млрд грн – августа 2020 года.

Задолженность "Укрэнерго" формируется из следующих составляющих: 440,6 млн грн – за электроэнергию августа 2020 года, 1,47 млрд грн – сентября, 1,38 млрд грн – октября, 539,1 млн грн – ноября и 432,4 млн – за электроєнергию декабря 2020 года.

Как сообщалось, по итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" ожидает получить около 7,6 млрд грн убытка, по сравнению с чистой прибылью по итогам 2019 года в размере 4 млрд грн.



