Катарская компания покупает еще шесть электростанций у UDP Хмельницкого

Антимонопольный комитет (АМКУ) 21 января рассмотрит заявки Nebras Power Investment Management B.V. (Нидерланды), входящей в катарскую группу Nebras, на приобретение свыше 50% в шести компаниях-операторах солнечных и ветровых электростанций бизнесмена Василия Хмельницкого и его партнеров.

Согласно повестке комитета, речь идет приобретении операторов ветровых электростанций ООО "Волынь Вест Винд-1" и ООО "Волынь Вест Винд-2", передает Интерфакс-Украина.

Также Nebras планирует приобрести более 50% в компаниях, которые управляют солнечными электростанциями: ООО "Фри Энерджи Геническ", ООО "Скифия-Солар-1", ООО "Скифия-Солар-2" и ООО "Порт Солар".

Согласно данным на сайте UDP Renewables, СЭС "Фри Энерджи" (18,3 МВт) начала генерацию электроэнергии в ноябре 2018 года, "Скифия-Солар-1" (13 МВт) – в марте 2019 года, "Скифия-Солар-2" (33 МВт) – в июле 2019 года, "Порт Солар" (8,4 МВт) – октябре 2019 года. Заявленная мощность двух очередей "Волынь Вест Винд" – 57 МВт и 56,8 МВт.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Антимонопольный комитет предоставил разрешения Nebras Power Investment Mamagement B.V. на приобретение долей свыше 50% в ООО "Терслав" и ООО "Сан Пауэр Первомайск", которые также входят в состав UDP Renewables бизнесмена Василия Хмельницкого.

Nebras Power основана в 2014 году со штаб-квартирой в Дохе, Катар. Согласно данным на сайте компании, она занимается стратегическими инвестициями в энергетике во всем мире, управляя 14 объектами генерации общей установленной мощностью 6,3 ГВт. Собственниками Nebras Power указаны катарская госкомпания Qatar Electricity and Water Company (QEWC) (60%) и Катарское инвестиционное управление (40%).

UDP Renewables ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию "Терслав" на территории Обуховского сельского совета Днепровского района Днепропетровской области в мае 2020 года . Инвестиции в проект оценивались в около 15,5 млн евро. СЭС "Первомайск" в Николаевской области мощностью 6,5 МВт была запущена в ноябре 2019 года.

Напомним, в марте 2019 года Антимонопольный комитетразрешил польской компании Dymerka Solar Poland Sp. z o.o (подконтрольной испанской Acciona Energia Global) приобрести свыше 50% проекта солнечных электростанций (СЭС) "Арцыз-Солар" компании UDP Renewables Василия Хмельницкого.

Кроме того, АМКУ разрешил Dymerka Solar Poland Sp. z o.o приобрести свыше 50% в проектах солнечных электростанций (СЭС) ООО "Гудзовка-Солар-1" и "Гудзовка-Солар-2" компании UDP Renewables.