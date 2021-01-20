PwC cпрогнозировал рекордный рост мировой экономики в 2021 году

Рост мировой экономики составит примерно 5% в 2021 году с учетом динамики рыночных валютных курсов, продемонстрировав самый высокий темп за последние 20 лет.

Как отмечают аналитики компании PwC, этот прогноз будет реалистичен при условии успешного внедрения и распространения эффективных вакцин от COVID-19, а также продления мер фискальной, финансовой и монетарной поддержки, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается в отчете PwC, обстановка в ближайшие три-шесть месяцев будет достаточно напряженной в связи с новыми ограничениями, введенными для сдерживания темпов распространения коронавируса. Эксперты ожидают сокращения объемов совокупного производства товаров и услуг в ряде развитых стран в первом квартале 2021 года.

"По нашим оценкам, ускорение экономического роста более вероятно во втором полугодии, когда мы также прогнозируем успешное проведение вакцинации значительной части населения крупных развитых стран", - отметил старший экономист PwC в Великобритании Баррет Купелян.

Ожидается, что рост глобального ВВП с учетом рыночных обменных курсов в 2021 году составит 4,7%, а по паритету покупательной способности - 5,1%. В 2022 году показатели вырастут на 3,7% и 4% соответственно. В странах G7 среднегодовые темпы реального роста ВВП составят 3,7% в 2021 году и 3,1% - в 2022 году.

Возврат к объемам производства товаров и услуг, наблюдавшимся до пандемии, ожидается к концу 2021-началу 2022 года, говорится в отчете PwC. Между тем эксперты отмечают, что процесс восстановления будет неравномерным.

В то время как экономика Китая уже переросла показатели, достигнутые до пандемии, преимущественно развитые страны с экономикой, основанной на секторе услуг (Великобритания, Франция, Испания) или во многом ориентированной на экспорт товаров производственного назначения (Германия, Япония), вероятно, не смогут восстановить объемы производства к концу текущего года, отмечают эксперты.

Медленные темпы роста этих экономик приведут к увеличению числа безработных. PwC ссылается на прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которому уровень безработицы в странах-членах ОЭСР достигнет порядка 7% по сравнению с 5,5% до пандемии.

Согласно обзору Международного валютного фонда "Перспективы мировой экономики", в 2021 году прогнозируется рост государственного долга в странах G7 примерно на $4 трлн, что значительно ниже зафиксированного в прошлом году роста в размере $7 трлн.

Между тем эксперты PwC отмечают, что ключевой принцип управления госдолгом, заключающийся в обеспечении более высокого темпа роста реального ВВП в сравнении с темпом роста процентных ставок по госдолгу, будет соблюден на фоне беспрецедентных масштабов денежно-кредитной поддержки.

В целом объем государственного долга составит около 140% ВВП стран G7, что связано с объемом программ поддержки работающего населения и компаний, которые продолжают получать субсидии на фоне постепенного выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечается в отчете PwC.

Тем временем в странах с развивающейся экономикой объем государственного долга, как ожидается, увеличится примерно на $2 трлн.

По ожиданиям PwC, в текущем году три крупнейшие экономики и торговых блока мира - США, Европейский союз и Китай - впервые в истории одновременно сфокусируются на борьбе с климатическими изменениями.

Эксперты полагают, что США могут вновь присоединиться к Парижскому соглашению и проведут международный саммит по вопросам глобальных климатических изменений в начале года.

В свою очередь, государства-члены ЕС к концу апреля представят итоговые программы ускоренного преобразования энергосектора и перехода к цифровой экономике. Европейская комиссия выдаст первые транши грантов и кредитов на сумму около 0,5% ВВП еврозоны для ускорения реализации данных программ.

Тем временем Китай начнет реализовывать новый пятилетний план, в частности, предусматривающий повышение энергоэффективности.

Эксперты PwC также прогнозируют, что объем выпущенных "зеленых" облигаций впервые в истории превысит $500 млрд. На подобные облигации, используемые для прямого финансирования экологических проектов, в настоящий момент приходится менее 5% рынка ценных бумаг с фиксированным доходом.

Эксперты PwC ожидают, что крупнейшие мировые центробанки продолжат проводить мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году.

Федеральная резервная система (ФРС) США в августе 2020 года завершила пересмотр своего мандата и приняла решение перейти к режиму средних целевых значений инфляции, более ориентированному на уровень занятости.

На практике это означает, что целевая ставка Федрезерва останется сниженной в течение более продолжительного периода, чем ожидалось ранее, отмечается в отчете.

Тем временем Европейский центральный банк также пересматривает свою кредитно-денежную политику. О результатах пересмотра будет объявлено в четвертом квартале 2021 года, и эксперты полагают, что ЕЦБ может последовать примеру ФРС.

Согласно последним оценкам Международного валютного фонда (МВФ), ВВП Италии в 2021 году превысит $2 трлн, страна вновь войдет в группу стран с крупнейшими экономиками, которые достигли этой отметки, включающую также США, Китай, Германию и Индию.

При этом Индия стала пятой крупнейшей экономикой на основе рыночных обменных курсов в 2019 году, обойдя Великобританию и Францию. Эксперты PwC отмечают, что изменения в обменных курсах в совокупности с воздействием пандемии дают основания предположить, что в 2021 году Индия станет седьмой крупнейшей экономикой мира на основе рыночных обменных курсов, на этот раз уступив Великобритании и Франции.

Однако данная позиция Индии будет временной, так как, согласно текущим тенденциям, до середины этого десятилетия страна вновь обгонит Францию и Германию по этому показателю, говорится в отчете.

Несмотря на восстановление цен на нефть после рекордного спада в 2020 году, PwC прогнозирует их сохранение на относительно низком уровне в дальнейшем, ожидая, что среднегодовая цена нефти будет находиться ниже $60 за баррель.

Между тем во втором полугодии 2021 года цены могут повыситься, отмечается в отчете.

Спрос на нефть в первом полугодии 2021 года, вероятно, останется пониженным, в особенности в странах Северного полушария, тогда как во втором полугодии может наблюдаться увеличение спроса на фоне распространения вакцин от коронавируса и ускорения темпов роста экономической активности. Аналогичная динамика прогнозируется и для добычи нефти.