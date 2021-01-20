МВД потратит 120 миллионов на ремонт здания под архив

Центр инфраструктуры и технологий Министерства внутренних дел Украины 4 января по результатам тендера заказал ООО "Инженерно-строительное предприятие "Магистраль" выполнение строительных работ на 117,51 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, подрядчик должен до декабря 2022 года реконструировать комплекс зданий и сооружений по ул. Волынская, 26 в Киеве под Отраслевой государственный архив МВД Украины.

В частности, выполнят общестроительные работы, обустроят инженерные сети, противопожарные системы, систему снеготаяния, смонтируют освещение, а также благоустроят и озеленят территорию.

Стоимость договора на 18% ниже ожидаемой стоимости закупки в 143,8 млн грн. Госаудитслужба проверяет тендер на основании выявленных ею признаков нарушения законодательства.

Конкурентами победителя на торгах были ООО "КБК", которое активно торговалось с фирмой-победителем, и ООО "Спецбудтехмонтаж", которое не снижало свою цену.

Столичное ООО "ИБП "Магистраль" создано в декабре 2019 года. Сначала ее основателем было ООО "Тайкун Ап" Александра Голубева из Нежина Черниговской области, а директором – Юлия Шкурина. Они известны как директор и бухгалтер юридической компании "Фактория".

Но, по данным системы "Youcontrol", в марте 2020 года "ИБП "Магистраль" переписали на нового директора Владислава Мячикова из Херсона. Он также владеет и управляет ООО "Авеню-Строй", которое ранее было зарегистрировано на Елену Козак и Артема Молчанова. Именно у "Авеню-Строй" победитель арендует оборудование, а услуги техники будет предоставлять ООО "Алефстройгруп" и ООО "Производственно-строительная компания "Элит-Проектбуд".

Ранее в 2020 году победитель получил мелких подрядов исключительно в Херсоне на 1,65 млн грн. В том числе 199 тыс. грн от Центра обслуживания подразделений Национальной полиции Украины за текущий ремонт служебных помещений по ул. Михайловская, 87.