ТЭЦ Жеваго проиграла суд налоговой на 736 миллионов

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и оставил без изменений решение, которым жалобщику было отказано в удовлетворении иска к Главному управлению Госналоговой службы в Киевской области об отмене налогового уведомления-решение.

Этим решением предприятию было уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль в размере 735,8 млн грн, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, "Белоцерковская ТЭЦ" считает, что правомерно включила в состав финансовых расходов начисленные проценты за пользование заемными средствами в размере 733,6 млн грн, кредитными договорами от 29.04.2004 предусмотрено, что уплата процентов за пользование такими средствами осуществляется заемщиком по день его фактического погашения.

Зато суд первой инстанции констатировал, что с момента отзыва банковской лицензии ПАО "Банк "Финансы и кредит" начисление банком и предъявления к взысканию задолженности по процентам по пользованию кредитом является неправомерным, а потому с момента отзыва лицензии у банка, у истца как заемщика отсутствуют основания для уплаты процентов за пользование кредитными средствами, и включении в состав финансовых расходов начисленные проценты за пользование кредитными средствами в размере 733,6 млн грн является неправомерным.

Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом.

ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" связывают с Константином Жеваго.

Имущественный комплекс "Белоцерковской теплоэлектроцентрали" был передан в ипотеку для НБУ как обеспечение долгов банка "Финансы и кредит" по рефинансированию.