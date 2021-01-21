Тигипко перевел акции "Днепрометиза" на свою кипрскую компанию

Компания Agimant Limited (Кипр) украинского бизнесмена Сергея Тигипко после установления единоличного контроля над Dealzone Holding Ltd. (Род-Таун, Британские Виргинские о-ва), в собственности которой находились 98,657804% акций одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлоизделий в Украине ЧАО "Днепрометиз", перевела эти акции напрямую на другую компанию группы ТАС - T.A.S. Overseas Investments Limited (Кипр).

"Юридическое лицо – нерезидент T.A.S. Overseas Investments Limited (Никосия, Кипр) (…) прямо приобрело доминирующий контрольный пакет акций ЧАО "Днепрометиз", - констатируется в официальной информации предприятия в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщает Интерфакс-Украина.

При этом отмечается, что до приобретения статуса доминирующего контрольного пакета акций общества T.A.S. Overseas Investments Limited не владело акциями ЧАО ни напрямую, ни опосредованно.

После получения доминирующего контрольного пакета акций общества T.A.S. Overseas Investments Limited напрямую принадлежит 1 млн 209,742 тыс. штук голосующих акций ЧАО "Днепрометиз", что составляет 98,657804% в общем количестве акций общества (уставного капитала ЧАО) и 99,641625% в общем количестве голосующих акций общества.

Как сообщалось, компания Agimant Limited Тигипко опосредовано приобрела доминирующий контрольный пакет акций ЧАО "Днепрометиз" путем заключения 29 декабря 2020 года с компанией Sartorius Limited договора, на основании которого Agimant Limited стал владельцем 100% акций компании Dealzone Holding Ltd, в собственности которой находились 98,6578% акций ЧАО "Днепрометиз".

Ранее – 8 октября 2020 года - Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Agimant Limited приобрести единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd.

В госреестре бенефициаром "Днепрометиза" указан Тигипко, ранее им выступал совладелец "Северстали" (РФ) Алексей Мордашов.

Кроме того, сообщалось, что АМКУ 25 апреля 2019 года рассмотрел вопрос относительно покупки группой "ТАС" предприятия "Днепрометиз" у подсанкционной "Северстали" и признал нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в транзакции, наложив на группу "ТАС" штраф в 55 млн грн.

Хозяйственный суд Киева отменил решение АМКУ о наложении штрафа и отказ в данной концентрации, после чего в 2020 году это решение подтвердили апелляционный и Верховный суд

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.

Предприятие в 2019 году сократило выручку на 24,8% – до 1 млрд 327,622 млн грн, а его чистая прибыль составила 25,24 млн грн по сравнению с чистым убытком 7,46 млн грн годом ранее.