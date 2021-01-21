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Глава правления "Приватбанка" завершает работу на должности

Глава правления

23 января истекает срок действия контракта с председателем правления "ПриватБанка" Петром Крумханзлом, возглавлявшим банк в течение последних трех лет.

Как сообщает пресс-служба "ПриватБанка", окончание срока действия контракта требует проведения процедуры конкурсного отбора на должность нового председателя правления

До назначения нового председателя правления "ПриватБанка" исполняющей обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.

Как сообщал БизнесЦензор, наблюдательный совет "ПриватБанка" 10 января 2018 года назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления банка.

Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году. Работал в банках Европейского союза на руководящих должностях.

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Также Крумханзл был членом правления по операционным вопросам в "Райффайзен Банке Аваль". Последней из должностей Крумханзла стало место члена правления по операционным вопросам банка Home Credit.

В июле 2017 было объявлено, что Наблюдательный совет "ПриватБанка" выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должности председателя правления "ПриватБанка" и его заместителя.

Приватбанк (1781) Петро Крумханзль (18)


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Топ коментарі
+8
Ты не очень умный или бенин холуй.Благодаря ему бени и зели банк обратно не украли.Если бы везде были такие управляющие то у власти не было бы зедебилов.
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21.01.2021 11:24
+7
Беня не любят математиков. ему по душе клоуны и паяцы. А хлопец поработал на славу. Не дал растащить то, на что нацелился беня.
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21.01.2021 11:40
+2
Пандемия закончится многие работники побегут из привет- банка. Думаю будущий управляющий будет костюмер 95 квартала😂😂😂😂😂 следите за событиями и не щелкайте
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21.01.2021 22:54
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Шлемазл вже назбирав чумадан грошей, які треба занести "конкурсній комісії" для "чесної перемоги" ?
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21.01.2021 11:05 Відповісти
Ты не очень умный или бенин холуй.Благодаря ему бени и зели банк обратно не украли.Если бы везде были такие управляющие то у власти не было бы зедебилов.
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21.01.2021 11:24 Відповісти
Беня не любят математиков. ему по душе клоуны и паяцы. А хлопец поработал на славу. Не дал растащить то, на что нацелился беня.
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21.01.2021 11:40 Відповісти
в банках, да и в экономике я ноль, но когда хочу увидеть (экзотичесские) фамилии, смотрю на руководителей мощьнейих предприятий и госкомпаний. в школе было 500 детей, но таких не встречал никогда. НУ ГДЕ ОТКАПИВАЮТ???
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21.01.2021 12:06 Відповісти
Другое дело - простая и понятная фамилиё зеленский.
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21.01.2021 23:42 Відповісти
Он чех вообще то, из Чехии "навчався у Карловому університеті в Празі, отримав докторський ступінь з математики". Еще и "окрім рідної чеської, добре володіє англійською, російською, німецькою та японською".
Это тебе не на рояле .уем играть

А если ты намекаешь на жыдов, то они в Украине маскируются под "-ский" а то и под "-о" (щирые хохлы )
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09.02.2021 18:24 Відповісти
у меня фамилия на ский из чувашии 1480 года, как досталась не знаю. я как раз о том что чехи поляки русские америкосы и тд. неужели из 40 миллионов нельзя выбрать норм. руководителей. когда наши учили европу грамоте русские жили племенами в лесах, где сейчас москва. так что случилось с тех пор? я думаю заговор. соросы ротвейлеры путины и тд. другого не вижу. не выгодна сильная Украина никому.
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09.02.2021 18:38 Відповісти
Ёпрст, как жить дальше без крумханзла?
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21.01.2021 13:29 Відповісти
не надоели новые лица?
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21.01.2021 23:41 Відповісти
Ищут персону, которая передаст банк Бене?
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21.01.2021 14:53 Відповісти
Пандемия закончится многие работники побегут из привет- банка. Думаю будущий управляющий будет костюмер 95 квартала😂😂😂😂😂 следите за событиями и не щелкайте
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21.01.2021 22:54 Відповісти
я бумаю сопля поставит туда ласточкина или сивохо....у сивохо и пузо уже наетое есть. И Бене сливать активы банка не будет мешать. то что нужно
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21.01.2021 23:13 Відповісти
Беня таки добивается своего.
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22.01.2021 08:51 Відповісти

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