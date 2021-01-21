Глава правления "Приватбанка" завершает работу на должности

23 января истекает срок действия контракта с председателем правления "ПриватБанка" Петром Крумханзлом, возглавлявшим банк в течение последних трех лет.

Как сообщает пресс-служба "ПриватБанка", окончание срока действия контракта требует проведения процедуры конкурсного отбора на должность нового председателя правления

До назначения нового председателя правления "ПриватБанка" исполняющей обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.

Как сообщал БизнесЦензор, наблюдательный совет "ПриватБанка" 10 января 2018 года назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления банка.

Крумханзл родился в 1966 году и закончил Карлов университет в Праге со степенью кандидата наук по математике в 1990 году. Работал в банках Европейского союза на руководящих должностях.

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Также Крумханзл был членом правления по операционным вопросам в "Райффайзен Банке Аваль". Последней из должностей Крумханзла стало место члена правления по операционным вопросам банка Home Credit.

В июле 2017 было объявлено, что Наблюдательный совет "ПриватБанка" выбрал международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должности председателя правления "ПриватБанка" и его заместителя.