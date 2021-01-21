ЕБРР сократил инвестиции в Украину на четверть

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2020 году сократил инвестиции в Украину до 812 млн евро в 34 проекта по сравнению с 2019 годом, когда банк проинвестировал 51 проект на 1,1 млрд евро.

Согласно итоговому пресс-релизу ЕБРР, по годовому объему инвестиций Украина заняла третье место среди стран по операциям банка после Турции и Египта, передает Интерфакс-Украина.

В банке уточнили, что новые инвестиции включали поддержку проектов по улучшению корпоративного управления (как пилотная программа трансформации "Укравтодора"), а также проект трансформации "Укрпошты", улучшения транспортной инфраструктуры в украинских городах, внедрение энергоэффективных технологий в тяжелой промышленности и др.

Как сообщалось, Грузия в 2020 году увеличила привлечение средств ЕБРР вдвое – до 630 млн евро.