Крупные сети АЗС продолжили поднимать цены на автогаз

Розничные сети 21 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В сети "БРСМ-Нафта" автогаз подорожал на 11 коп./л, до 12,87 грн/л, сообщает encorr.

Сети KLO и Shell подняли цены на 10 и 21 коп./л, до 13,19 грн/л и 12,93 грн/л соответственно. BVS подняла цены на 10 коп./л, до 12,69 грн/л.

Такие сети как AMIC, "Автопорт", "Авантаж 7", "Автотранс", Marshal, "Укргаздобыча" и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30 коп./л.

Средняя стоимость автогаза по Украине 21 января составила 12,86 грн/л (+3 коп./л).