АМПУ объявила ледовую компанию в четырех портах Украины
Администрация морских портов Украины объявила о введении ледовой кампании в четырех морских портах Украины – Белгород-Днестровском, Херсонском, Николаевском, и специализированном морпорту "Ольвия".
В Белгород-Днестровском морпорту ледовая кампания уже действует с полуночи 18 января, сообщает АМПУ.
В "Ольвии", Херсонском и Николаевском морпортах ледовая кампания введена с полуночи 21 января.
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