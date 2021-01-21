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АМПУ объявила ледовую компанию в четырех портах Украины

АМПУ объявила ледовую компанию в четырех портах Украины

Администрация морских портов Украины объявила о введении ледовой кампании в четырех морских портах Украины – Белгород-Днестровском, Херсонском, Николаевском, и специализированном морпорту "Ольвия".

В Белгород-Днестровском морпорту ледовая кампания уже действует с полуночи 18 января, сообщает АМПУ.

В "Ольвии", Херсонском и Николаевском морпортах ледовая кампания введена с полуночи 21 января.

порт (1390) АМПУ (467)


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