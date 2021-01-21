Учетная ставка Нацбанка оказалась ниже прогноза инфляции (обновлено)

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Соответствующее решение утверждено решением правления НБУ от 21 января, сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк остается преданным своему обязательству по достижению цели по инфляции. Дальнейшая монетарная политика направлена ​​на обеспечение надлежащего баланса между реакцией на инфляционные риски и поддержкой восстановления экономики", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, такое решение принято "учитывая имеющийся баланс рисков, в основном временный характер проинфляционных факторов, а также слабую инвестиционную активность и подавленные настроения бизнеса на фоне усиления карантина".

НБУ отмечает, что в 2020 году инфляция ускорилась до 5% и достигла центральной точки целевого диапазона. В первой половине 2021 года инфляция ускорится, однако вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года.

Как уточнил на брифинге глава правления НБУ Кирилл Шевченко, инфляция превысит уровень учетной ставки уже в январе, достигнув 6,3% в годовом выражении. В дальнейшем НБУ ожидает, что инфляция ускорится до 7% в марте и превысит 8% – в июне.

При этом в дальнейшем Национальный банк готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.

"Национальный банк принимает во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце прошлого года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса. Если влияние этих факторов будет усиливаться, но не будет компенсировано другими факторами, в частности существенным притоком капитала, Национальный банк повысит учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели в 5% в 2022 году", – сообщает НБУ.

Как сообщалось, по итогам предыдущего заседания Комитета по монетарной политике правление Национального банка 10 декабря 2020 года также приняло решение сохранить учетную ставку без изменений – на уровне 6% годовых. На этом уровне учетная ставка находится с 12 июня 2020 года.

Ранее, в октябре 2020 года, несколько членов Комитета НБУ по монетарной политике отмечали, что снижение ключевой ставки в реальном выражении в зону отрицательных значений усилит риск оттока капитала из страны в условиях задержки в получении очередного транша от МВФ и роста суверенных рисков.

Национальный банк прогнозирует рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.