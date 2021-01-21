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Учетная ставка Нацбанка оказалась ниже прогноза инфляции (обновлено)

Учетная ставка Нацбанка оказалась ниже прогноза инфляции (обновлено)

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Соответствующее решение утверждено решением правления НБУ от 21 января, сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк остается преданным своему обязательству по достижению цели по инфляции. Дальнейшая монетарная политика направлена ​​на обеспечение надлежащего баланса между реакцией на инфляционные риски и поддержкой восстановления экономики", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, такое решение принято "учитывая имеющийся баланс рисков, в основном временный характер проинфляционных факторов, а также слабую инвестиционную активность и подавленные настроения бизнеса на фоне усиления карантина".

НБУ отмечает, что в 2020 году инфляция ускорилась до 5% и достигла центральной точки целевого диапазона. В первой половине 2021 года инфляция ускорится, однако вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года.

Как уточнил на брифинге глава правления НБУ Кирилл Шевченко, инфляция превысит уровень учетной ставки уже в январе, достигнув 6,3% в годовом выражении. В дальнейшем НБУ ожидает, что инфляция ускорится до 7% в марте и превысит 8% – в июне.

При этом в дальнейшем Национальный банк готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.

"Национальный банк принимает во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце прошлого года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса. Если влияние этих факторов будет усиливаться, но не будет компенсировано другими факторами, в частности существенным притоком капитала, Национальный банк повысит учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели в 5% в 2022 году", – сообщает НБУ.

Как сообщалось, по итогам предыдущего заседания Комитета по монетарной политике правление Национального банка 10 декабря 2020 года также приняло решение сохранить учетную ставку без изменений – на уровне 6% годовых. На этом уровне учетная ставка находится с 12 июня 2020 года.

Ранее, в октябре 2020 года, несколько членов Комитета НБУ по монетарной политике отмечали, что снижение ключевой ставки в реальном выражении в зону отрицательных значений усилит риск оттока капитала из страны в условиях задержки в получении очередного транша от МВФ и роста суверенных рисков.

Национальный банк прогнозирует рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.

Автор: 

кредит (3275) НБУ (9265) облікова ставка (349)


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Топ коментарі
+3
Как они собираются развивать банковскую сферу если учетная ставка практически сравнялась с уровнем инфляции? Очевидно, Шмаркля уже управляет и НБУ.
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21.01.2021 14:50
+3
Да никак. Плевали они на банки. А банки закрывают свои отделения по всей Украине.
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21.01.2021 15:34
+2
Шановне панство, для тех кто близок к теме и иногда почитывет tZe-inform, это вроде как и не новость:
Зеленский избрал путь, давно подсказываемый ему Коломойским - путь долговременного финансирования власти путем выпуска долговых обязательств (ОВГЗ) и введение Украины к концу 2021 года в состояние "внутреннего" дефолта с обрушением курса государственной валюты и обнулением долговых обязательств перед держателями ОВГЗ.
Уже на на конец 2020 года доходная часть бюджета на 48,3% состояла из заемных средств. Фактически идет скрытая эмиссия гривны для финансирования колоссального бюджетного дефицита инфляционно-дефолтными методами.(С)
Так что снижение учетной ставки предназачено, в том числе, для загона распорядителей бюджетных средств, коммерческих структур и физлиц из долгосрочных депозитов, доходы по которым падают, в ОВГЗ. Результат озвучен ранее - я вам ничего не должен, а последствия такие же как после бегства Бандюковича. Коломойский сидит и рвет седые волосы на яйцах шо "так не успел"
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22.01.2021 01:52
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Как они собираются развивать банковскую сферу если учетная ставка практически сравнялась с уровнем инфляции? Очевидно, Шмаркля уже управляет и НБУ.
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21.01.2021 14:50 Відповісти
А Шевченко в НБУ откуда, по-твоему, взялся?
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21.01.2021 21:25 Відповісти
Да никак. Плевали они на банки. А банки закрывают свои отделения по всей Украине.
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21.01.2021 15:34 Відповісти
У тебя сегодня приступ?
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21.01.2021 21:30 Відповісти
Потому что Шевченко гениальный банкир. Вполне под стать величайшему политику ЗЕ.
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21.01.2021 21:24 Відповісти
Учетная ставка Нацбанка оказалась ниже прогноза инфляции - Цензор.НЕТ 1359
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21.01.2021 23:09 Відповісти
Шановне панство, для тех кто близок к теме и иногда почитывет tZe-inform, это вроде как и не новость:
Зеленский избрал путь, давно подсказываемый ему Коломойским - путь долговременного финансирования власти путем выпуска долговых обязательств (ОВГЗ) и введение Украины к концу 2021 года в состояние "внутреннего" дефолта с обрушением курса государственной валюты и обнулением долговых обязательств перед держателями ОВГЗ.
Уже на на конец 2020 года доходная часть бюджета на 48,3% состояла из заемных средств. Фактически идет скрытая эмиссия гривны для финансирования колоссального бюджетного дефицита инфляционно-дефолтными методами.(С)
Так что снижение учетной ставки предназачено, в том числе, для загона распорядителей бюджетных средств, коммерческих структур и физлиц из долгосрочных депозитов, доходы по которым падают, в ОВГЗ. Результат озвучен ранее - я вам ничего не должен, а последствия такие же как после бегства Бандюковича. Коломойский сидит и рвет седые волосы на яйцах шо "так не успел"
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22.01.2021 01:52 Відповісти
Единственный период монетарной политики мирового уровня был когда Смолий вырвался из под Пороха с его Ахметовскими 7-10% ставки и еще не попал под гундосова и коломойшу с их 7-10% напечатаных через бумаги АБВГД. Пол года цивилизации на 30 лет Уганды. Тупарылому дремучему нароту не понять что его грабят бо нет образования и воли требевать вход в Евро. Тут как и с коррупцией - необразованным нищим подавай тарифы и бабло нашару, а не условия для роста страны.
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22.01.2021 07:01 Відповісти
Национальный банк страны хвастается повышением уровня инфляции и анонсирует ее дальнейший рост. Мотивация - рост экономики. А обесценивание последних доходов населения для этой банды имеет какое-нибудь значение? ЗЕбанда хуже оккупантов, устроили в Украине геноцид пенсионеров с помощью КОВИД и обесценивания пенсий. Мне кажется, недолго осталось фраеру танцевать.
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22.01.2021 10:38 Відповісти
Учетная ставка Нацбанка оказалась ниже прогноза инфляции.

Ура можно брать кредиты под 6%,но не всем,а только для избранных,остальным под 20%,как говорится ничего личног бизнес и не какой коррупции в высших эшелонах власти.Нет ничего слаще эмиссии.
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22.01.2021 12:49 Відповісти

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