"Укрзализныця" сократила перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в 3 раза

АО "Укрзализныця" по итогам 2020 перевезла в пассажирских поездах дальнего следования более 16 млн пассажиров, тогда как за 2019 год компания реализовала 53,36 млн билетов.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", наиболее популярным сообщением традиционно стал маршрут Киев - Харьков, здесь в прошлом году было перевезено 712,7 тыс. пассажиров.

Вторым по популярности стало сочетание Киев - Львов, туда и обратно перевезено 652,8 тыс. пассажиров. В сообщении Киев - Днепр и обратно было перевезено 561,8 тыс. пассажиров Киев - Винница и обратно - 472,6 тыс., Киев - Одесса и обратно - 383,5 тыс.

В 2020 году скоростными поездами Интерсити и Интерсити + было перевезено 2,35 млн пассажиров. Самым популярным направлением также стал маршрут Киев - Харьков.

Напомним, за 2019 год "Укрзализныця" суммарно продала 53,36 млн билетов на поезда дальнего следования.