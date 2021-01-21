БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 908 8

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения – с 6,5% до 7%.

Как сообщает пресс-служба НБУ, ожидается, что в инфляция ускорится в первой половине 2021 года, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года.

"Ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и хуже прошлогоднего урожаем сельскохозяйственных культур. Кроме того, возрастут производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда. Темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожания электроэнергии", – отмечается в сообщении.

Как уточнил на брифинге глава правления НБУ Кирилл Шевченко, инфляция превысит уровень учетной ставки уже в январе, достигнув 6,3% в годовом выражении. В дальнейшем НБУ ожидает, что инфляция ускорится до 7% в марте и превысит 8% – в июне.

В дальнейшем, согласно прогнозу НБУ, влияние проинфляционных факторов будет ослабевать, что развернет инфляционную динамику.

"Благодаря наращиванию предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция, а в конце года иссякнет эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров", – сказано в сообщении НБУ.

В то же время монетарная политика Национального банка также будет направлена ​​на ослабление фундаментального давления на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и на улучшение инфляционных ожиданий.

Как следствие, НБУ ожидает, что показатель базовой инфляции на конец 2021 года составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон в первой половине 2022 года. В 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине по итогам 2020 года ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году. 

Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 год прогноз инфляции на уровне 7,3%. 

Автор: 

інфляція (711) НБУ (9265) ціни (3440)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И как это так у ЗЕлени получается...

Только бзданут, что все в ажуре, как что-то тут же падает и ломается.
показати весь коментар
21.01.2021 21:23 Відповісти
Дашовыгаварите??? А еще уже вторую неделю как веерные отключения електроенергии пошли. Хотя обещали что их небудет а Аметов и его зельоная енергия всех спасьот. Ну и где ваша зельонка и хде ваши зельоные *инвестора*?
показати весь коментар
21.01.2021 21:43 Відповісти
Зеленые инвестора человечики, живут в Раше, где зеленая влада, лектрычество покупает.
показати весь коментар
22.01.2021 10:12 Відповісти
Нацбанк ухудшил прогноз инфляции - Цензор.НЕТ 7165
показати весь коментар
21.01.2021 22:27 Відповісти
Нехер денег печатати , до 7% до 70% візьмете, голі босі при часах.
показати весь коментар
21.01.2021 23:05 Відповісти
Переводьте всю гривню у валюту
Гривні піз................................................да ! Станок друкарський запущено на всю потужність !
показати весь коментар
21.01.2021 23:07 Відповісти
Слава квартальному ЗЕбобику!
показати весь коментар
22.01.2021 10:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 