Меркель планирует обсудить будущее "Северного потока-2" с администрацией Байдена

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не изменила своего мнения по "Северному потоку 2", и планирует обсудить будущее проекта с администрацией президента США Джо Байдена, который приступил к исполнению обязанностей накануне.

Об этом Меркель сказала, отвечая на вопросы журналистов в Берлине, передает Интерфакс-Украина.

"Я не изменила в своей основе мнения по "Северному потоку 2", для меня было важно, чтобы Украина получила газовый договор и мы, конечно, будем обсуждать это с новой американской администрацией", – сказала канцлер Германии.

Меркель добавила, что в любом случае "экстерриториальные санкции" – это "не норма".

Как сообщалось, 19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", а также его владельца.

По данным газеты Bild, от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций отказалась первая немецкая компания – Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.

Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.

Перед этим Госдепартамент США сообщил европейским компаниям, которые помогают строить российский газопровод "Северный поток-2", что они сталкиваются с риском санкций, которые будут введны в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода