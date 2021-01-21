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Нацбанк надеется получить транш по итогам работы миссии МВФ

Нацбанк надеется получить транш по итогам работы миссии МВФ

Национальный банк Украины высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией Международного валютного фонда программы stand-by.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина

"Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры на данный момент идут, прогресс, безусловно, есть", – сказал Шевченко.

Как сообщалось, в Украине с 11 января работает миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by.

Фонд 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы, однако график был нарушен, программа stand-by фактически была поставлена "на паузу". При этом заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили открыть работу миссии в конце прошлого года и продолжить ее после перерыва на праздники в начале этого года.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
МВФ (1746) НБУ (9265)


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