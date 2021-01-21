"Центрэнерго" выкупило часть заказанного для "Донбассэнерго" угля

ПАО "Донбассэнерго" в связи с внеплановым ремонтом блока №7 Славянской ТЭС, который продлится до 65 дней, отказалось от законтрактованных объемов поставок угля отечественной марки "Г" в пользу ПАО "Центрэнерго".

Как сообщает пресс-служба "Донбассэнерго", уже 20 января с шахты "1-3 "Новогродовская" были отгружены первые вагоны угля в адрес госкомпании.

"Всего до конца января запланирована отправка до 25 тыс. тонн угля марки "Г" для "Центрэнерго". В настоящее время "Донбассэнерго" ведет переговоры с государственной энергокомпанией относительно поставок угля марки "А", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, из-за нехватки угля 18 января "Центрэнерго" подключило к работе энергосистемы дополнительно 6 энергоблоков с использованием природного газа. В компании уточнили, что газ от НАК "Нафтогаз Украины" "Центрэнерго" получает на условиях отсрочки платежа.

По данным государственной компании, по состоянию на 11 января на складах ТЭС "Центрэнерго" оставалось 40 тыс. тонн угля, по сравнению с 336 тыс. тонн на 1 ноября 2020 года.

При этом ранее генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявил, что запуск блоков ТЭС на газе "экономически сегодня это абсолютно не обоснован". Он также сообщил, что в связи с нехваткой топлива ДТЭК начнет импорт угля из Казахстана и увеличит поставки топлива со своих шахт в России.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит Максиму Ефимову.