Нацбанк оценил падение экономики Украины в 2020 году в 4,4%

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает снижение реального ВВП Украины в 2020 году в 4,4%.

Как сообщает пресс-служба НБУ, падение экономики по итогам прошлого года оказалось меньшим, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%).

"Экономика Украины достаточно быстро восстанавливалась во втором полугодии. После прохождения жесткой фазы карантина падение ВВП замедлилось до 3,5% г/г в третьме квартале, этот тренд сохранился и в четвертом квартале", – сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что усиление карантина в ноябре имело незначительное влияние на деловую активность.

"Быстрое восстановление экономики обусловлено, прежде всего, ростом внутреннего потребления. Увеличение доходов и расходов бюджета поддерживает потребления на высоком уровне. Так, розничная торговля в четвертом квартале продолжала стремительно расти. Наращивание текущих расходов бюджета на инфраструктуру, прежде всего на дорожные ремонты, а также здравоохранение улучшило динамику ВВП. Однако инвестиционная активность бизнеса оставалась низкой", – уточнили в НБУ.

При этом регулятор прогнозирует, что в 2021 году экономика почти наверстает потери от коронакризиса: ВВП Украины вырастет на 4,2% и продолжит расти на около 4% в 2022-2023 годах.

"Главным двигателем оставаться устойчивый внутренний спрос, обусловленный дальнейшим увеличением реальных доходов граждан. Уменьшение неопределенности относительно развития пандемии будет способствовать восстановлению инвестиционной активности", – констатируют в НБУ.

В то же время, согласно прогнозу Нацбанка, в 2021-2023 годах текущий счет платежного баланса после значительного прошлогоднего профицита снова вернется к дефициту.

"Ожидается, что профицит текущего счета в 2020 году достигнет одного из крупнейших уровней в истории Украины – 4,8% ВВП. Однако в 2021-2023 годах текущий счет платежного баланса вернется к дефициту. Хотя цены и внешний спрос на основные товары украинского экспорта будут оставаться достаточно высокими, подорожание энергоносителей приведет ухудшение условий торговли", – прогнозируют в НБУ.

Кроме того, на платежный баланс будет влиять увеличение инвестиционного импорта на фоне восстановления экономики, а также рост потребительского импорта, учитывая ожидаемое увеличение доходов граждан.

Как сообщалось, по данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале 2020 года сократился на 3,5%, по сравнению с третьим кварталом 2019 года. Во втором квартале 2020 года падение ВВП составило 11,4%, тогда как в первом квартале – 1,3%.

Напомним, реальный ВВП Украины в 2019 году увеличился на 3,2%, тогда как рост ВВП в 2018 году составлял 3,4%, в 2017 году – 2,5%, в 2016 – 2,4%.