СБУ проводит обыски в главном офисе "Киевводоканала" (обновлено)

Сотрудники ГУ СБУ в Киеве проводят следственные действия в главном офисе АК "Киевводоканал".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"В главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г.Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это позволит следствие", – сказано в сообщении.

Как уточнили в СБУ, следственные действия в офисе компании связаны с расследованием коррупции.

"Служба безопасности Украины задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов ЧАО "Акционерная компания "Киевводоканал". Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал $38,2 тыс. от представителя коммерческой структуры. В такую ​​сумму он оценил согласования разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых "Киевводоканалом", – сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали получение фигурантом аванса в размере $9,1 тыс., а сегодня правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной части взятки в размере $14,7 тыс.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения", – отмечается в сообщении.

У головному офісі ПрАТ "АК "Київводоканал" відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ у м. Києві. Керівництво... Опубліковано Київводоканал Четвер, 21 січня 2021 р.

ПАО "АК "Киевводоканал" создано в 2001 году путем преобразования одноименного государственного коммунального объединения столицы, созданного в 1992 году на базе Киевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства, основанного в 1977 году.

Основными акционерами компании, согласно данным НКЦБФР, на четвертый квартал 2019 года являются ЧАО "Компания "Киевэнергохолдинг" (67%) и департамент коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (25,46%).

В 2017 году прокуратура Киева пыталась через суд вернуть в собственность территориальной общины 12,73% акций "Киевэнерго", 61% "Киевгаза" и 67% "Киевводоканала", которые были отчуждены за 230 млн грн, что по мнению правоохранителей, в 4 раза меньше реальной рыночной стоимости.

Киевский городской совет в июне 2004 года принял решение о создании "Киевэнергохолдинга" вместе с кипрскими компаниями Densec Limited и Zarova Limited.