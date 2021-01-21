Бизнес требует отсрочить выполнение плана сокращения выбросов, – ЕБА

Реализацию Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигающих установок (НПСВ) и срока выполнения соответствующей Директивы ЕС №2010/75 необходимо продлить до 1 января 2038 года, так как бизнес не сможет выполнить его в установленные сроки – до 2028-2033 годов.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации.

В ЕБА оценивают необходимые инвестиции для реализации НПСВ в 4,1 млрд евро, из которых 82% – в 2021-2027 годах, и считают практически невозможной выделение такой суммы владельцами установок.

В ассоциации напоминают, что цель НПСВ – снизить выбросы оксидов азота на 72% к 2033 году, а выбросы серы и пыли – на 95% до 2028 года. В случае невыполнения требований НПСВ операторам установок придется останавливать работу энергоблоков.