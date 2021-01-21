Сумма начисленных больничных в декабре выросла на полмиллиарда

По оперативным итогам 2020 года, Фонд социального страхования Украины принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 12,4 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

В частности, в декабре прошлого года Фонд принял от работодателей заявления-расчеты на финансирование пособий по больничным листам своих работников на сумму 2,4 млрд грн против 0,9 млрд грн в декабре 2019 года. Динамика существенного роста сумм и количества листков нетрудоспособности наблюдается Фондом с осени прошлого года и в большей степени связана с распространением коронавирусной болезни.

Чтобы получить пособие по временной нетрудоспособности, застрахованное лицо должно передать листок нетрудоспособности своему работодателю. Фонд обеспечил для страхователей возможность подачи заявления-расчета для выплаты помощи работнику в дистанционном режиме.

Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования Украины по оперативным итогам декабря 2020 года составил 368,4 грн за каждый день пребывания на больничном. Это на 20,6%, или 63 грн, больше, чем в декабре 2019 года.