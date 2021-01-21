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Мощности домашних СЭС выросли за год еще на 220 МВт

Мощности домашних СЭС выросли за год еще на 220 МВт

В 2020 году частные домохозяйства подключили 7 963 домашних солнечных электростанций общей установленной мощностью 226 МВт.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

По данным ведомства, в 2019 году было установлено 14 518 домашних СЭС общей мощностью 396 МВт.

В целом по состоянию на конец 2020 года в Украине более 29,9 домохозяйств установили солнечные панели. Их общая мощность достигает 780 МВт. Объем вложенных инвестиций в домашние СЭС оценивается в 600 млн евро.

Мощности домашних СЭС выросли за год еще на 220 МВт 01

В тройку регионов-лидеров по количеству установленных домохозяйствами СЭС входят:

  • Днепропетровская область – 4184;
  • Тернопольская – 2512;
  • Киевская – 2350.

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