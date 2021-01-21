Мощности домашних СЭС выросли за год еще на 220 МВт

В 2020 году частные домохозяйства подключили 7 963 домашних солнечных электростанций общей установленной мощностью 226 МВт.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.

По данным ведомства, в 2019 году было установлено 14 518 домашних СЭС общей мощностью 396 МВт.

В целом по состоянию на конец 2020 года в Украине более 29,9 домохозяйств установили солнечные панели. Их общая мощность достигает 780 МВт. Объем вложенных инвестиций в домашние СЭС оценивается в 600 млн евро.

В тройку регионов-лидеров по количеству установленных домохозяйствами СЭС входят: