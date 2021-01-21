Мощности домашних СЭС выросли за год еще на 220 МВт
В 2020 году частные домохозяйства подключили 7 963 домашних солнечных электростанций общей установленной мощностью 226 МВт.
Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению.
По данным ведомства, в 2019 году было установлено 14 518 домашних СЭС общей мощностью 396 МВт.
В целом по состоянию на конец 2020 года в Украине более 29,9 домохозяйств установили солнечные панели. Их общая мощность достигает 780 МВт. Объем вложенных инвестиций в домашние СЭС оценивается в 600 млн евро.
В тройку регионов-лидеров по количеству установленных домохозяйствами СЭС входят:
- Днепропетровская область – 4184;
- Тернопольская – 2512;
- Киевская – 2350.
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