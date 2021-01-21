На ремонт стадиона на родине Зеленского с VIP-креслами потратят 730 миллионов

Департамент капитального строительства Днепропетровской ОГА 18 января по результатам тендера заказал ООО "СК "Стройинвест" реконструкцию спорткомплекса "Металлург" в Кривом Роге за 732,98 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году должны реконструировать спорткомплекс "Металлург" коммунального внешкольного учебного заведения "Детско-юношеская спортивная школа №1" по ул. Металлургов, 5. В том числе построят трибуны, кассы, футбольное поле с поливом, дренажом и подогревом, инженерные сети, медиа-системы, противопожарные системы, видеонаблюдение и связь.

Среди прочего, для реконструкции стадиона заказали 294 кресла VIP "Олимпия" по 6 661 грн за штуку.

Также большие средства пойдут на оборудование. LED-периметр 256,0х0,9 м стоит 14 млн грн, система видеонаблюдения обойдется в 12,6 млн грн, а система ТВ трансляции – в 11,06 млн грн.

Как отмечает издание, каждая сумма сопоставима со стоимостью компьютерного томографа на 16 срезов или пяти полноприводных автомобилей "скорой помощи" типа С с аппаратом искусственной вентиляции легких.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 742,47 млн грн.

Как сообщалось, в августе во время визита в Кривой Рог президент Владимир Зеленский поручил скорректировать проект реконструкции стадиона, увеличив количество мест для зрителей с запланированных 16,5 тыс. до 30 тысяч.

Ранее Зеленский поручил своему соратнику, нардепу от "Слуги народа" Юрию "Юзику" Корявченкову возродить футбольный клуб "Кривбасс". После этого в "Кривбасс" был переименован другой криворожский футбольный клуб, который исторических носил название "Горняк".

К нынешнему аукциону на реконструкцию стадиона не допустили днепровское ООО "Рубикон-Монолит" Григория Козинского, которое строило, в частности, еврейский центр "Менора" в Днепре по заказу Геннадия Боголюбова. Оно не представило техническую спецификацию и письма о соблюдении закона и об ответственности за подделку документов или предоставление недостоверных данных.

Единственным допущенным конкурентом победителя тендера было ООО "Строительная компания "Случ" из Барановки Житомирской области. Основателем соперника указан Сергей Бондарец, чья жена Лариса Бондарец является заместителем руководителя аппарата Ривненского окружного административного суда. А руководит фирмой Владимир Григоренко – человек ведущей специалистки Отдела обеспечения деятельности руководства аппарата Ривненской ОГА Оксаны Григоренко.

Днепровской "СК "Стройинвест" владеет и управляет Юрий Кравченко. Ранее основателем был Денис Островский, который владеет ООО фирма "ВВК" вместе со Светланой Ященко.

Островский такжебыл основателем ныне ликвидированного ООО "Новая сила" с Андреем Чеботаревым и Иваном Лайваном. Лайван руководил Колп "Днипроуниверсал", директором которого сейчас указана Лариса Островская, а основателем – Дмитрий Герасимов. Последний сейчас исполняет обязанности директора КП "Днипродорсервис" Днепровской горсовета.

Напомним, печать "Днипроуниверсала" изымали в рамках уголовного дела о похищении двух чиновников, по которому в свое время признал вину и был приговорен экс-заместитель председателя Днепропетровской ОГА при Игоре Коломойском Геннадий Корбан.

С 2015 года победитель получил подрядов преимущественно у Департамента капитального строительства Днепропетровской ОГА на 3,1 млрд грн.