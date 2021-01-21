Тарифные убытки "Ивано-Франковскгаза" превысили 88 миллионов

Резкий рост цен на газ, который АО "Ивано-Франковскгаз" покупает для технологических потребностей тарифные средства, привело к получению убытков по итогам 2020 года в размере 88,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза", с начала этого года рост цен на газ ускорился, поэтому новые тарифы также не покрывают всех обоснованных расходов газораспределительной компании.

"Такая хроническая убыточность дестабилизирует деятельность газораспределительной компании, которая обеспечивает газом более 410 тыс. клиентов на Прикарпатье", – отмечается в сообщении.

Так, компания почти 40% от полученных тарифных средств направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 41%. В итоге через тарифную выручку предприятие компенсировало лишь 50% стоимости необходимых объемов технологического газа.

За счет существенной разницы между фактической ценой и стоимостью технологического газа, заложенной в тарифе для АО "Ивано-Франковскгаз" компания по итогам 2020 года получила убыток в сумме 88,8 млн грн.

Как отмечается в сообщении, аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение, установленными на 2021 год.

"В связи с резким подорожанием природного газа на рынке в начале года действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных расходов на приобретение технологического газа", – подчеркивают в газораспределительной компании.

В частности, в тарифе на распределение на 2021 год цена технологического газа установлена ​​на уровне 7020 грн с НДС. По результатам же торгов на европейском хабе TTF стоимость январского газа уже составляет 9650 грн за тысячу кубометров. В итоге АО "Ивано-Франковскгаз" не смогло приобрести газ на украинской энергетической бирже. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла приобрести ресурс за предусмотренные в тарифе средства. В то же время, как напоминают в компании, в тексте Меморандума с МВФ, подписанном президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все расходы операторов ГРМ.