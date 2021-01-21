Нацкомиссия представила проект запуска фондовой площадки

На заседании Кабинета министров 20 января председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев, представил проект меморандума о создании УМФЦ (Украинского международного финансового центра).

Как сообщает пресс-служба Национальной комиссии, инициатива стала возможной благодаря принятию закона Украины №738 по упрощению привлечения иностранных инвестиций и новых финансовых инструментов.

В ведомстве заверили, что УМФЦ будет полностью интегрированным в украинскую правовую систему, а также предоставит равные возможности и привилегии каждом локальном и международном участнику.

Преимуществами УМФЦ должны стать:

прозрачные правила и регулирование;

предотвращение коррупции и мошенничества;

повышение конкурентоспособности украинского бизнеса на международной арене;

повышение активности рынка - увеличение суммы налогооблагаемой прибыли;

повышение конкуренции - увеличение объемов прямых иностранных инвестиций и роста ВВП;

инвестиции создают рабочие места;

повышение стандартов жизни украинцев;

стабильная пенсионная система и повышение размера пенсий;

справедливые цены на энергоресурсы и тому подобное.

Проект предусматривает новый оншорный региональный центр рынков капитала и товарных рынков, который будет включать в свою структуру пять учреждений: Консультативный совет, Бюро по связям с инвесторами, Арбитражный центр, Универсальную биржу и Финансово-инфраструктурный холдинг.

"Неопределенность с верховенством права - это основная причина нежелания инвестировать в Украину. Решить эту проблему поможет отдельный арбитражный центр, в который будут привлечены профессиональные арбитры с большим опытом работы", - отметил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

Запуск проекта планируется осенью 2023 года, но уже сейчас ведется работа над разработкой проектов нормативной базы.

Как сообщалось, концепция развития фондового рынка в Украине была представлена 22 октября на совещании по обсуждению вопроса о создании инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине. Участие в нем приняли премьер, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев, директор офиса экономического роста USAID Фархад Гаусси, старший банкир ЕБРР Ирина Кравченко и представители правительства.

Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что создание инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине может занять три года.

В то же время на днях объединения профессиональных участников фондового рынка направили премьеру письмо, в котором просят правительство обнародовать эту концепцию, так как она не обсуждалась с украинской экспертной и профессиональной средой.

В настоящее время государство контролирует Национальный депозитарий Украины и Расчетный центр (РЦ). Доля Нацбанка Украины в РЦ составляет 77,7897%, а в НДУ – 25% акций. Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.