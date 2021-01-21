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Розничный товарооборот в прошлом году вырос на 8,4%, – Госстат

Розничный товарооборот в прошлом году вырос на 8,4%, – Госстат

Оборот розничной торговли Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах вырос на 8,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

В частности, в декабре по сравнению с предыдущим месяцем розничный товарооборот увеличился на 20%, к декабрю 2019 года – на 13,4%.

Наибольший рост оборота розничной торговли в 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксирован в Киевской (на 18,7%), Запорожской (на 15,7%), Черниговской (на 14,2%), Волынской (на 13,7%), Хмельницкой (на 13,2%), Полтавской и Кировоградской (на 10,8%), Днепропетровской (на 10,3%), а также Тернопольской (на 10,2%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
товарообіг (220) Держстат (1428)


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