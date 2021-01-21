Лукашенко поручил ужесточить налоговое законодательство в Беларуси

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко считает, что ряд отраслей белорусской экономики "уходит в тень", и потребовал ужесточить налоговое законодательство.

Об этом Лукашенко заявил на совещании с членами правительства, передает БЕЛТА.

"Капитальная задача для всех присутствующих – внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет – оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", – сказал Лукашенко.

Как сообщалось, по данным Минцифры на начало декабря 2020 года, 40 белорусских IT-компаний и 2 тысячи IT-фрилансеров переехали на постоянное место работы в Украину после августовских выборов президента в Беларуси и жестокого подавления последовавших протестов против фальсификации их результатов.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Согласно указу, Кабинет министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.