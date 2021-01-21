Таможня выявила за год контрабандных сигарет на 93 миллиона
Государственная таможенная служба Украины выявила в 2020 году 738 попыток контрабанды табака и табачных изделий, изъяв при этом 100,1 млн штук сигарет на сумму 93,2 млн грн и свыше 18 тонн табака почти на 5,2 млн грн.
Об этом говорится в сообщении Гостаможни.
Также в 2020 году таможня выявила 163 попытки нарушения таможенных правил при перемещении спирта и алкогольных напитков.
"В целом изъято свыше 134 тыс. л спирта и алкогольных напитков на сумму почти 7,7 млн грн", - сказано в сообщении.
Среди самых больших нарушений - выявление недостоверной информации о перемещение 126 тыс. л коньячного спирта с Кипра, которое выявила Одесская таможня, а также незадекларированные 480 л виски, выявленные на Галицкой таможне.
Джерело: Гостаможня
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль