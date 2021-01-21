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Таможня выявила за год контрабандных сигарет на 93 миллиона

Таможня выявила за год контрабандных сигарет на 93 миллиона

Государственная таможенная служба Украины выявила в 2020 году 738 попыток контрабанды табака и табачных изделий, изъяв при этом 100,1 млн штук сигарет на сумму 93,2 млн грн и свыше 18 тонн табака почти на 5,2 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Гостаможни.

Также в 2020 году таможня выявила 163 попытки нарушения таможенных правил при перемещении спирта и алкогольных напитков.

"В целом изъято свыше 134 тыс. л спирта и алкогольных напитков на сумму почти 7,7 млн грн", - сказано в сообщении.

Среди самых больших нарушений - выявление недостоверной информации о перемещение 126 тыс. л коньячного спирта с Кипра, которое выявила Одесская таможня, а также незадекларированные 480 л виски, выявленные на Галицкой таможне.

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Джерело:  Гостаможня
контрабанда (246) цигарки (354) тютюн (334) Державна митна служба (469)


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