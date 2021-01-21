Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2"

Европарламент принял резолюцию в связи с арестом в РФ оппозиционера Алексея Навального, потребовав усилить ограничения в отношениях с Россией, ввести санкции против физических и юридических лиц, прекратить строительство "Северного потока-2".

Документ приняли на пленарном заседании в Брюсселе в четверг, 21 января. За него проголосовали 581 евродепутатов, 50 - были против, еще 44 - воздержались, передает Deutsche Welle.

В ответ на задержание и арест Навального Европарламент призвал Совет ЕС "занять активную позицию во время следующих заседаний и существенно усилить ограничительные меры Евросоюза в отношении России". В резолюции уточняется, что санкции следует ввести против "физических и юридических лиц, причастных к решению арестовать и лишить свободы Алексея Навального". Кроме того, по мнению евродепутатов, ЕС должен применить новый режим санкций за нарушения прав человека к лицам, ответственным за атаки на Навального.

Помимо этого, резолюция просит Совет ЕС ввести санкции в отношении "российских олигархов, связанных с режимом, и членов близкого окружения президента России Владимира Путина, а также медиапропагандистов". По мнению евродепутатов, запрет на въезд и замораживание активов должны распространяться и на членов их семей.

"Европарламент призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на разнообразных внешнеполитических платформах и в отношении проектов, таких как "Северный поток-2", завершение которого ЕС должен остановить немедленно", - подчеркивается в резолюции.

Такая формулировка в отношении "Северного потока-2" является более жесткой, чем в резолюции в связи с отравлением Навального, принятой в сентябре 2020 года. Тогда Европарламент лишь напомнил о своей прежней позиции, что проект следует остановить. Во время голосования по поправкам 21 января ряд евродепутатов попытались убрать упоминание о проекте трубопровода из резолюции. Такое предложение поддержали лишь 136 парламентариев, тогда как 449 их коллег проголосовали за сохранение призыва.