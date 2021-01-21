Государственный Восточный ГОК заказал фирме Коломойского электроэнергии на 400 миллионов

Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" 19 января заключило соглашение с ООО "Ю.Комодитиз" о поставках электроэнергии на общую сумму 415,77 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году на объекты в Кировоградской и Днепропетровской областях поставят 189,85 млн КВт-ч электроэнергии 1 и 2 класса. Фактическая цена энергии будет рассчитываться по формуле, содержащей привязку к цене на электроэнергию на рынке на сутки наперед (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины. Она также будет включать НДС и тариф на передачу, однако не будет включать тариф на распределение. Маржа поставщика составит 2,95%.

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что открытые торги ожидаемой стоимостью 430 млн грн и 392,74 млн грн дважды приходилось отменять из-за нехватки участников. На них приходила только компания "Ю.Комодитиз" со стартовой ценой 2,06 грн за КВт-ч.

Основателем столичной "Ю.Комодитиз" является киевлянин Ярослав Вербовский, директором – Андрей Одинокий, а финансовой директором – Татьяна Зинченко. Вербовский также владеет ООО "Газ для дома" и ООО "Энергохаб" вместе с Ниной Поливаной и ООО "Энергофин" вместе с АО "ЗНВКИФ "Пиннекл Кэпитал Партнерс" Лилиан Бакуненко.

По данным поисково-аналитической системы "YouControl", сразу после создания в 2018 году компанией "Ю.Комодитиз" под тогдашней названием "УНБ-комодитис" ("УНБ-К") владел Михаил Бакуненко из Израиля, а директором был Виталий Дороган.

Михаил Бакуненко является председателем правления, а Виталий Дороган – заместителем финансового директора ЧАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение", которое сейчас принадлежит Игорю Коломойскому, Виталий Хомутынник и Павлу Фуксу. Ранее Бакуненко был заместителем председателя правления и директором по корпоративному развитию и стратегии АО "Укрнафта".

Всего с декабря 2019 года "Ю.Комодитиз" получила государственных подрядов на 421,04 млн грн. Все, кроме нынешнего подряда по электроэнергии, касались природного газа.

Как сообщалось, государственное ПАО "Центрэнерго" 29 декабря 2020 года продало 3,27 млн МВт-ч электроэнергии со сроком поставки в первом квартале 2021 года компании, связанной с Игорем Коломойским, по цене 1160 грн за МВт-ч. Ранее глава "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью БизнесЦензору отмечал, что себестоимость производства электроэнергии на станциях компании при сжигании угля госшахт составляет примерно 1,6 грн/кВт-ч.

Кроме того, в декабре государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч также купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.