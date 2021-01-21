Минцифры первом квартале запустит автоматическую регистрацию бизнеса

Министерство цифровой трансформации Украины в первом квартале 2021 года планирует запустить "Дию ID", услугу по изменению места проживания, строительные услуги классов последствий СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение и автоматическую регистрацию бизнеса.

Об этом написал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Какие цифровые проекты и услуги запускает Минцифра в первом квартале 2021 года? "Дия ID", смена места жительства, строительные услуги классов СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение, автоматическая регистрация бизнеса", - написал Федоров.

Он добавил, что все эти услуги скоро будут доступны онлайн в "Дие".

Он также подробнее описал каждый из проектов: