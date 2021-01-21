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Минцифры первом квартале запустит автоматическую регистрацию бизнеса

Минцифры первом квартале запустит автоматическую регистрацию бизнеса

Министерство цифровой трансформации Украины в первом квартале 2021 года планирует запустить "Дию ID", услугу по изменению места проживания, строительные услуги классов последствий СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение и автоматическую регистрацию бизнеса.

Об этом написал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Какие цифровые проекты и услуги запускает Минцифра в первом квартале 2021 года? "Дия ID", смена места жительства, строительные услуги классов СС2 и СС3, налоговые онлайн-услуги, электронное медицинское заключение, автоматическая регистрация бизнеса", - написал Федоров.

Он добавил, что все эти услуги скоро будут доступны онлайн в "Дие".

Он также подробнее описал каждый из проектов: 

  • "Дия ID" - современный цифровой подписи, который облегчит украинцам получение услуг в онлайне. В смартфоне за несколько кликов можно будет получить КЭП. Можно будет подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.
  • смена места регистрации онлайн. Еще в конце 2020 года было принято постановление, что внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятия с регистрации места проживания в электронном формате.
  • строительные онлайн-услуги - начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.
  • автоматическая регистрация бизнеса - автоматическая регистрация услуг для ФЛП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФЛП без участия регистратора.
  • электронный больничный. Замена бумажного больничного на электронный листок нетрудоспособности.
  • налоговые онлайн-услуги. Оптимизация на перевод в "Дию" услуг кабинета налогоплательщика.

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Джерело:  Facebook
бізнес (1167) електронні документи (319) Мінцифри (803)


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