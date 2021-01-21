Фукс рассказал о покупке долгов компаний Жеваго и Барщовского

Бизнесмен Павел Фукс согласен с оценкой своего состояния в $155 млн и планирует консолидировать свои активы.

Об этом он заявил в интервью "Радио НВ".

Отвечая на вопрос, согласен сам Фукс с оценкой его состояния Украинский Forbes в $155 млн, бизнесмен сказал: "Все зависит от капитализации нашей страны: чем больше стоит страна, тем дороже стоят активы всех бизнесменов. Поэтому, ну, плюс-минус, так, может когда более когда меньше".

При этом Фукс отказался назвать компании, акционером которых он является.

"Я объединяю, я сейчас объединяю активы. Я собираю, я сейчас делаю одну компанию", – сказал Фукс, пообещав раскрыть название этой компании в будущем.

Также Фукс заявил о том, что источником его доходов является нефтегазовый бизнес и дистресс-активы (проблемные активы, которые продаются со значительным дисконтом).

"Я покупаю очень много дистресс-активов", – сказал бизнесмен.

Он подтвердил, что является бизнес-партнером Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника в компании "Укрнефтебурение", однако отказался назвать размер своей доли, сославшись на коммерческую тайну.

Говоря о дистресс-активах, Фукс возразил, что когда-нибудь покупал активы Виктора Януковича или его соратников.

"Никогда не покупал активы, связанные с Януковичем, связанные с его какими-то соратниками, с его правительством... Никогда в жизни, ни у одного человека я ничего не покупал", – заверил бизнесмен.

В ответ на просьбу уточнить, о каких же активы тогда идет речь, Фукс подтвердил, что перепродал долг "Киевского метрополитена", а также рассказал о том, что покупает активы у Фонда гарантирования вкладов.

"Разные активы, долгов куча разных, я не знаю... "Росава", "Яблочный Дар", много мелких, но я не могу, не помню их там все, не знаю. Есть пулы, которые продает Фонд, я участвую в различных как инвестор", – сказал он.

Как отмечает Finbalance, 7 ноября 2019 года Фонд гарантирования на площадке FFN продал пул активов банка "Финансы и кредит", "Дельта Банка" и банка "Надра", в который входили права требования на 18,1 млрд грн (тело и проценты по кредитам). В том числе задолженность группы "Росава" Константина Жеваго и группы "Яблочный дар" (как и упомянутое ООО "Танк Транс", связано с T.B. Fruit львовского бизнесмена Тараса Барщовского). Победителем аукциона было признано ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" с предложением 849,4 млн грн.

Однако 20 октября 2020 года Хозсуд Киева удовлетворил иск связанного с Жеваго ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и ООО "Танк Транс" и признал недействительными результаты электронных торгов по продаже Фондом гарантирования указанного пула.