"Укрзализныця" за год купила 28 новых пассажирских вагонов

"Укрзализныця" в 2020 году приобрела за собственные средства 28 новых пассажирских вагонов, а 1406 обновила разными видами ремонта.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщается, в минувшем году капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени - 439, а в депо железнодорожники отремонтировали 954 единицы.

"Укрзализныця" также отмечает, что во время капитально-восстановительного ремонта вагоны обновляются полностью: устанавливаются новые кузова, крышные кондиционеры, окна, системы контроля электрооборудования пассажирского вагона, обустраиваются биотуалеты.

В 2019 году "Укрзализныця" приняла в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов. Кроме того, в 2019 году компания внесла предоплату за 26 вагонов на 2020 год.

Согласно закону "О государственном бюджете Украины на 2021 год", госбюджет в текущем году предусматривает выделение 4,5 млрд грн на развитие пассажирских ж/д перевозок. В частности, на закупку пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры.