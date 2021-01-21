Прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам+"

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко второй раз закрыл дело "Роттердам+".

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в Twitter.

НАБУ подчеркивает, что оспорит это решение.

"НАБУ готовит жалобу на имя и.о. руководителя САП (Максим Грищук) относительно решения прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+". Надеемся на оперативное рассмотрение", – сказано в сообщении.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як прокуратура зливає справу Роттердам+

Как сообщалось, 27 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко решил закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

НАБУ также просило Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+", но она также отказала.

В конце октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов".

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.