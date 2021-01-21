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Прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам+"

Прокуратура повторно закрыла дело

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко второй раз закрыл дело "Роттердам+".

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в Twitter.

НАБУ подчеркивает, что оспорит это решение.

"НАБУ готовит жалобу на имя и.о. руководителя САП (Максим Грищук) относительно решения прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+". Надеемся на оперативное рассмотрение", – сказано в сообщении.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як прокуратура зливає справу Роттердам+

Как сообщалось, 27 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Пономаренко решил закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии. НАБУ обжаловало постановление о закрытии дела у исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука и генерального прокурора Ирины Венедиктовой, однако генпрокурор отказалась возобновлять дело.

НАБУ также просило Венедиктову заменить руководителя группы прокуроров по расследованию дела "Роттердам+", но она также отказала.

В конце октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник решила возобновить уголовное производство по делу так называемой формуле "Роттердам+" по иску "Никопольского завода ферросплавов". 

Во время рассмотрения в ВАКС жалобы на закрытие дела "Роттердам+" было установлено, что дело было закрыто до того, как новой экспертизой в нем был подтвержден факт убытков от применения указанной формулы почти на 40 млрд грн.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

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Джерело:  Twitter
НАБУ (1529) Роттердам+ (136)


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Без товарища типа Саакашвили все будет "законно" Подлость в том что со стороны государства выступают " ручные мартышки" этих "ротердамщиков " и они вместе заключают договора,априори в которых государство всегда будет в проиграше. НИКОГДА в судах не выиграть ,если государство представляют "ручные мартышки" феодалов. Какая прокуратура? БОЛЬШИНСТВО не " БЕЗ ГРЕХА"( декларирует собственности на миллионы,семьи конечно,не декларируют на десятки миллионов.Как она появляется? Чудо!). Только кто ж будет с моим разбираться? Суд ( Тупицких)который в полном составе достоин того же? Все вместе поддерживает систему разложения,в которой мы живём. И это дело просто эпизод- жадности и алчности.
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22.01.2021 02:28 Відповісти
Прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам+" - интересно, олигархи купили Венедиктову, или самого Зеленского, или обоих?
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22.01.2021 08:01 Відповісти
Вы думаете есть смысл покупать повторно свою же собственность ?
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22.01.2021 10:02 Відповісти
ні, порошенко з яйценюхом купили кала і охмєта
яка там в п. прокуратура?
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22.01.2021 14:59 Відповісти
Дело не в купле Венедиктовой!!!Просто согласно закона,открытие и рассмотрение имущественного дела должно длиться не более года- до 6 месяцев даётся прокурору и до 6 месяцев судье!!!И если прокуратура и судья,за этот срок ничего не нарыли и не вынесли приговор- то это дело автоматически закрывается!! А если учесть что на Ахметова работают две сотни крутых адвокатов(в том числе и зарубежных) и всё у них предусмотрено...то дело по Роттердам+ может закрываться и открываться до нового столетия!!!
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22.01.2021 17:12 Відповісти
Что такое, млять, "новая экспертиза"?
Читайте
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про судову експертизу
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text
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22.01.2021 10:44 Відповісти
Зеленский возьми на особистий контроль
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22.01.2021 14:18 Відповісти
он уже шото другое взяв до рота, как и 73% лохдаунов
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22.01.2021 15:41 Відповісти

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