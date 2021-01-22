"Сбербанк" требует в суде от "Укрзализныци" более $60 миллионов

Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу АО "Укрзализныця" и оставил без изменений решение Хозсуда Донецкой области от 22.07.2020, которым было заменено госпредприятие "Донецкая железная дорога" на "Укрзализныцю" как ответчика в деле о взыскании 56,1 млн долл задолженности и 149 млн грн пени по кредитным договорам.

Как пишет Finbalance, 22.12.2020 Хозсуд Киева открыл производство в деле по иску "Сбербанка" к "Укрзализныце" о взыскании 17,25 млн долл задолженности по начисленным за период с 14.12.2017 по 23.11.2020 и неуплаченных процентов за пользование кредитной линией по договору от 29.12.2011.

10.12.2020 Верховный Суд отказался рассматривать кассационную жалобу "Укрзализныци" на определение Хозсуда Донецкой области от 27.07.2020 и постановление Восточного апелляционного хозсуда от 17.09.2020, которыми было удовлетворено ходатайство Государственной исполнительной службы и признано "Укрзализныцю" - как правопреемника "Донецкой железной дороги" - должником в исполнительном производстве №59296433, в рамках которого "Сбербанк" взыскивает с "Донецкой железной дороги" 68 млн долл по упомянутому договору кредитной линии от 29.12.2011.

27.07.2020 "Укрзализныця "заявляла, что украинская "дочка" российского "Сбербанка" реструктуризировала ее долги на сумму около 200 млн долл, подлежавшие погашению до конца июля. Как отмечалось, подписание соглашений состоялось в течение недели до указанной даты со вступлением в окончательную силу условий реструктуризации после принятия соответствующего решения Нацбанком. Как уточнялось, реструктуризация проведена на срок до 3 лет с возможностью досрочного погашения.

В июне 2020 года "Укрзализныця" сообщила, что Большая Палата Верховного Суда признала ее правопреемником ГП "Донецкая железная дорога" с даты госрегистрации АО - 21.10.2015. Как замечала УЗ, это означает, что УЗ будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО - более 20 тыс. грузовых вагонов УЗ, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и свыше 300 локомотивов).

Как уточняла УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т. ч. перед "Сбербанком" - 3,5 млрд грн, "ВТБ Банком" - 1,2 млрд грн.