Беларусь не смогла добиться повышения тарифа на транзит российской нефти, – СМИ

Антимонопольные ведомства Беларуси и России согласовали повышение тарифа на транзит российской нефти по территории республики с 1 февраля 2021 года на минимально предусмотренные соглашением между странами 6,7%, тогда как белорусские власти настаивали на повышении тарифа на 24,5%.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на близкий к отрасли источник.

"Белорусская сторона предлагала повысить тариф на транзит нефти на 24,5%. Однако в ходе переговоров антимонопольные ведомства согласовали повышение тарифа на 6,7% с 1 февраля", – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что белорусская сторона выступила с идеей учесть выпадающие доходы ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в размере 3,5 млрд рублей ($47,2 млн) в тарифах на транзит российской нефти на 2021 год и повысить эти тарифы на 24,5%. Однако "Транснефть" сочла экономически необоснованным такое предложение.

Как сообщалось, Беларусь в ноябре инициировала повышение тарифа на транзит российской нефти в 2021 году, обосновывая это недополучением доходов в 2020 году из-за снижения прокачки нефти из РФ. Кроме того, Беларусь несет затраты на строительство перемычки между двумя ветками трубопровода "Дружба". Эта перемычка должна соединить Мозырский НПЗ и "Нафтан" для снижения стоимости транспортировки сырья при альтернативной загрузке заводов с моря, и на строительстве соответствующих резервуарных парков. Также рост затрат связан с повышением введенного в начале 2020 года экологического налога на предприятия, осуществляющие транзит нефти и нефтепродуктов по территории республики.

Согласно методике, принятой правительствами России и Беларуси, "Транснефть" должна была согласовать тарифы на транзит до 25 декабря прошлого года. В связи с тем, что компания отказалась это делать, вопрос об индексации белорусских тарифов был вынесен на уровень российского и белорусского регуляторов - ФАС РФ и МАРТ Белоруссии.

Поставки нефти на белорусские НПЗ традиционно ведутся по нефтепроводу "Дружба". Однако в начале 2020 года на фоне очередного нефтяного кризиса в отношениях с Россией Беларусь заявила о намерении реализации проектов по альтернативной загрузке своих заводов. В первом квартале 2020 года поставки нефти из РФ отсутствовали и Беларусь начала альтернативный импорт танкерной нефти из Норвегии, Саудовской Аравии, США, Азербайджана.