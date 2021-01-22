"Укрзализныця" закупила 39 тысяч тонн дизтоплива на 4 рамочных отборах

АО "Укрзализныця" 18 декабря 2020 года провела четыре закупочных отбора по рамочному соглашению о поставке дизельного топлива общим объемом 39 тыс. тонн по начальным ценам 21 558-21 610 грн за тонну.

Как сообщается в системе государственных электронных торгов ProZorro, в двух из четырех отборов по 10 тыс. тонн дизтоплива каждый победила компания "Анвитрейд" с ценой в 21,61 тыс. грн за тонну, передает Интерфакс-Украина.

Еще один лот на 10 тыс. тонн взяла компания "Альянс Энерго Трейд" с ценой в 21,558 тыс. грн за тонну.

Лот на поставку 9 тыс. тонн дизтоплива выиграла компания "Оил-Трейд 2018" с ценой в 21,6 тыс. грн за тонну.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в апреле 2020 года заключила рамочное соглашение с 12 поставщиками дизельного топлива, которые присоединились к тендерному процессу:"Алпен Трейд", "ОККО Контракт", "Альянс Энерго Трейд", "Анвитрейд", "Торговый дом "Газтрим", "Торговый дом "Сокар Украина", "Глуско Украина", "Оил-Трейд 2018", "Торум", "Укргаздобыча", "Ливайн Торг" и "Южная топливно-экспедиционная компания".

ООО "Анвитрейд" - торговое предприятие, занимающееся импортом нефтепродуктов, поступающих в Украину по трубопроводному транспорту. Ежемесячный оборот компании составляет порядка 80 тыс. тонн дизельного топлива.

Компания входит в Wexler Group – поставщика светлых нефтепродуктов, объединяющего 10 предприятий, которые расположены как на территории Украины, так и за ее пределами.

Согласно Госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, основателем "Анвитрейд" является польская "Векслер Глобал Трейдинг СП. З О.О.", конечным бенефициаром которой, как и главой "Анвитрейда", является гражданин Польши Петр Белз.

"Альянс Энерго Трейд" основан в 2012 году, его конечным бенефициаром является Роман Адамов. Компания работает в сфере международного трейдинга, крупно- и мелкооптовых продаж, осуществляя поставки из России, Беларуси, Литвы, а также через морские терминалы.

Объем поставок АЭТ в 2019 году составил более 140 тыс. тонн битума, за девять месяцев 2020 года – 205,4 тыс. тонн. Парк битумовозов компании насчитывает 200 единиц.

Кременчугский "Оил-Трейд 2018" с уставным капиталом 1 тыс. грн согласно единому госреестру физ- и юрлиц-предпринимателей принадлежит в равных долях бизнесменам Виталию Островскому и Андрею Алексееву (оба - Днепр).