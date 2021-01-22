Тарифные убытки "Криворожгаза" превысили 73 миллиона

Резкий рост цен на газ, который АО "Криворожгаз" покупает для технологических потребностей за тарифные средства, привел к получению убытков по итогам 2020 года.

"С начала этого года рост цен на газ ускорился, поэтому новые тарифы также не покрывают всех обоснованных расходов Оператора ГРМ. Такая хроническая убыточность дестабилизирует деятельность газораспределительной компании, которая обеспечивает газом 287 тыс клиентов г. Кривой Рог", – сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

АО "Криворожгаз" почти 40% от полученных тарифных средств направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 54%. В то время как в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость была на треть ниже. За счет существенной разницы в цене газа и стоимости газа, заложенной в тарифе АО "Криворожгаз", компания по итогам 2020 года получила убытки в сумме 73,29 млн грн.

Аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение, установленными на 2021 год. В связи с резким подорожанием природного газа на рынке в начале года, действующий с 1 января 2021 года тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных расходов на приобретение технологического газа для АО "Криворожгаз".

"В частности, в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена на уровне 5 800 грн/тыс куб м. По результатам же торгов на европейском хабе TTF стоимость январского газа уже составляет 9 650 грн/тыс куб м. АО "Криворожгаз" не смогло приобрести газ на Украинской энергетической бирже. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла приобрести ресурс за предусмотренные в тарифе средства", – сообщает "Криворожгаз".

Компания отмечает, что в тексте Меморандума с МВФ, подписанном президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все расходы Операторов ГРМ.

"Последствиями невыполнения Меморандума с МВФ станут рост рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировки на уровне Операторов ГРМ и доведения предприятий отрасли к дефолту уже в первом полугодии 2021 года", – сообщает "Криворожгаз".