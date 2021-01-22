Руководство госпредприятия разоблачено на уклонении от уплаты более 157 миллионов налогов

Правоохранителями сообщено о подозрении должностному лицу одного из государственных предприятий по факту уклонения от уплаты обязательных платежей в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Как сообщает Офис генпрокурора, главный бухгалтер предприятия, занизив обязательства по части чистой прибыли, подлежащие уплате в государственный бюджет Украины, внес ложные сведения в налоговую и статистическую отчетность, уклонившись таким образом от уплаты обязательного платежа в особо крупных размерах.

Благодаря принципиальной позиции прокуроров предприятием полностью уплачены согласованные налоговые обязательства в размере 157,6 млн грн.

В связи с этим, прокурорами в суд направлено ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.