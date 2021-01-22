Украинцы увеличили регистрацию собственного бизнеса в Польше

В Польше в 2020 году на 22% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей-граждан Украины.

Об этом свидетельствует исследование Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на официальные данные Фонда социального страхования Польши (ZUS - Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych).

В 2019 году в Польше было зарегистрировано 4871 предпринимателей, имеющих украинское гражданство. Тогда как в 2020 году - уже 5916.

Украинцы сейчас является крупнейшей группой иностранцев-предпринимателей и составляют 25% от общего количества иностранцев, которые ведут индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории Польши.

Только в Опольском воеводстве граждане Украины составляют традиционно еще больший процент (45-50%) по отношению ко всем предпринимателям из-за рубежа.

Эксперты наблюдает несколько тенденций, связанных со стартом бизнеса украинцев в Польше. Часто граждане Украины приезжают в Польшу и начинают работать на производстве как физические работники. А позже, изучив язык, получив опыт работы на польском предприятии и пройдя первоначальную адаптацию и интеграцию, занимают или уже менеджерские позиции, или открывают свой бизнес.

Направления бизнеса, которые интересуют украинцев, весьма различны. В допандемийний период была популярна HoRеCа (гостиницы, рестораны, кафе), салоны красоты, торговля. Сейчас - это небольшое или крафтовое производство, широкий спектр консалтинга, также и торговля. Значительно возросла доля услуг в сфере креативной индустрии (СММ, IT, маркетинг и пиар, видеопродакшен т.д.).