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Украинцы увеличили регистрацию собственного бизнеса в Польше

Украинцы увеличили регистрацию собственного бизнеса в Польше

В Польше в 2020 году на 22% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей-граждан Украины.

Об этом свидетельствует исследование Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на официальные данные Фонда социального страхования Польши (ZUS - Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych).

В 2019 году в Польше было зарегистрировано 4871 предпринимателей, имеющих украинское гражданство. Тогда как в 2020 году - уже 5916.

Украинцы сейчас является крупнейшей группой иностранцев-предпринимателей и составляют 25% от общего количества иностранцев, которые ведут индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории Польши.

Только в Опольском воеводстве граждане Украины составляют традиционно еще больший процент (45-50%) по отношению ко всем предпринимателям из-за рубежа.

Эксперты наблюдает несколько тенденций, связанных со стартом бизнеса украинцев в Польше. Часто граждане Украины приезжают в Польшу и начинают работать на производстве как физические работники. А позже, изучив язык, получив опыт работы на польском предприятии и пройдя первоначальную адаптацию и интеграцию, занимают или уже менеджерские позиции, или открывают свой бизнес.

Направления бизнеса, которые интересуют украинцев, весьма различны. В допандемийний период была популярна HoRеCа (гостиницы, рестораны, кафе), салоны красоты, торговля. Сейчас - это небольшое или крафтовое производство, широкий спектр консалтинга, также и торговля. Значительно возросла доля услуг в сфере креативной индустрии (СММ, IT, маркетинг и пиар, видеопродакшен т.д.).

бізнес (1167) трудова міграція (312) заробітчани (208)


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А що нам скаже "один з найвеличніших лідерів світу"?
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22.01.2021 17:06 Відповісти
Еще кому-то нужны доказательства, что шобла зеленского уничтожает предпринимательство в Украине?
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22.01.2021 17:09 Відповісти
В статье ясно сказано кто открывает бизнес, это те, которые уже там интегрировались, то есть выехали еще при Порошенко. Или главное пердануть? ))))
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22.01.2021 18:59 Відповісти
это все молодые, деловые и трудолюбивые люди. тоесть будущее, но не Украины. еслиб не мои 54 и внуки, сам бы разбежался на все четыре стороны, как говорил буба касторский
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22.01.2021 17:21 Відповісти
может всьотаки Попандопуло..?
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22.01.2021 17:38 Відповісти
извините, смешалось все в башке
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22.01.2021 18:23 Відповісти
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22.01.2021 20:32 Відповісти
После того как сократят школы после 9го здесь никого вменяемого не останется у кого есть дети.
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22.01.2021 18:24 Відповісти
В основном агенства по трудоустройству своих сограждан.
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22.01.2021 19:00 Відповісти
Да я бы так не сказал! Сам виду бизнес в Польше ещё с 20018 года! И за весь период в моём окружении есть только один кто имеет агенцию по трудоустройству, а все остальные абсолютно разные сферы ( бухгалтерские услуги, кафе, стройка, клининг, перевозки, салоны, консалтинг и многое другое).
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22.01.2021 20:14 Відповісти
Привет. Есть тут те кто уже открывал свой бизнес? Если пол-Ополя наши то точно есть)) Это правда про то что сейчас в Польше открыть что-то очень просто? Эти Gremi Personal вроде по списку ZUS берут данные так что должно быть верно. Как вообще происходит открытие с нуля в Польше? Если это тот же видеопродакшн (и оборудование свое) то какой нужен стартовый капитал?
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25.02.2021 10:52 Відповісти

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