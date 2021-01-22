Госгеонедр выставит на аукцион четыре нефтегазовых месторождения
Государственная служба геологии и недр Украины анонсировала пятые электронные торги по нефтегазовым участкам, которые пройдут 21 апреля.
На торги будут выставлены месторожения в Харьковской, Полтавской и Ивано-Франковской областях, сообщает Госгеонедр.
Среди этих месторождений: Юлеевское месторождение (Золочевский блок, Харьковская обл.) за 58,743 млн грн, Щербаковско-Шкурупеевская площадь (Полтавская обл.) за 12,726 млн грн, Восточно-Космацкая площадь (Ивано-Франковская обл.) за 11,345 млн грн и Лючковско-Березовская площадь (Ивано-Франковская обл.) за 7,315 млн грн.
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