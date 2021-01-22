Суд начал банкротство сети супермаркетов "Фуршет"

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства Дочернего предприятия "Ритейл Центр", которое владеет сетью супермаркетов "Фуршет".

Компании-поставщики сети "Фуршета" 20 января получили письмо с подписью директора "Ритейл Центр" Вячеслава Купченко о том, что суд начал процедуру банкротства компании, в связи с чем вводится мораторий на выплаты кредиторам и назначен распорядитель имущества, сообщает отраслевое издание Retailers.ua.

Согласно документу, все требования кредиторов должны быть предъявлены до 16 февраля.

Как следует из материалов дела, процедура банкротства ДП "Ритейл Центр" начата по иску от финансовой компании "Финворк" из-за долга на сумму 7,85 млн грн. "Финворк" выкупила этот долг у компании "Моден Трейд", которая в 2019 году предоставила "Ритейл Центру" беспроцентную финансовую помощь в размере 7,95 млн грн, однако должник вернул только 100 тыс. грн из этой суммы.

При этом в едином реестре судебных решений содержатся десятки исков от поставщиков сети.

"Фуршет" — один из старейших продуктовых ритейлеров Украины, первый супермаркет был открыт в 1998 году в Киеве. На пике в 2011 году компания насчитывала 108 магазинов. По состоянию на январь 2021 года их осталось 39.

Общая сумма задолженности по кредитам "Фуршет" на начало 2014 года составляла около $160 млн. На конец 2017 года владелец сети Игорь Баленко сумел договориться о реструктуризации, долг компании сократился до $39 млн.

В 2019 году Баленко сообщил об оптимизации "Фуршет" и закрытии 11-12 магазинов "из-за высоких затрат на логистику". К концу 2019 года компания провела редизайн логотипа и обновила 11 магазинов.