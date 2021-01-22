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Суд начал банкротство сети супермаркетов "Фуршет"

Суд начал банкротство сети супермаркетов

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства Дочернего предприятия "Ритейл Центр", которое владеет сетью супермаркетов "Фуршет".

Компании-поставщики сети "Фуршета" 20 января получили письмо с подписью директора "Ритейл Центр" Вячеслава Купченко о том, что суд начал процедуру банкротства компании, в связи с чем вводится мораторий на выплаты кредиторам и назначен распорядитель имущества, сообщает отраслевое издание Retailers.ua.

Согласно документу, все требования кредиторов должны быть предъявлены до 16 февраля.

Как следует из материалов дела, процедура банкротства ДП "Ритейл Центр" начата по иску от финансовой компании "Финворк" из-за долга на сумму 7,85 млн грн. "Финворк" выкупила этот долг у компании "Моден Трейд", которая в 2019 году предоставила "Ритейл Центру" беспроцентную финансовую помощь в размере 7,95 млн грн, однако должник вернул только 100 тыс. грн из этой суммы.

При этом в едином реестре судебных решений содержатся десятки исков от поставщиков сети.

"Фуршет" — один из старейших продуктовых ритейлеров Украины, первый супермаркет был открыт в 1998 году в Киеве. На пике в 2011 году компания насчитывала 108 магазинов. По состоянию на январь 2021 года их осталось 39.

Общая сумма задолженности по кредитам "Фуршет" на начало 2014 года составляла около $160 млн. На конец 2017 года владелец сети Игорь Баленко сумел договориться о реструктуризации, долг компании сократился до $39 млн.

В 2019 году Баленко сообщил об оптимизации "Фуршет" и закрытии 11-12 магазинов "из-за высоких затрат на логистику". К концу 2019 года компания провела редизайн логотипа и обновила 11 магазинов.

Автор: 

Джерело:  Retailers
банкрутство (548) борг (1868) супермаркет (84)


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Топ коментарі
+5
Набрать долгов, спрятать прибыль и обонкротиться.
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22.01.2021 22:40
+3
С 2000 регулярно ходил в Фуршет, и видел, как контора медленно деградирует. В 2018 мой Фуршет закрыли. И поделом.
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22.01.2021 19:52
+3
крыша смылась в Ростов вот и закончилась везуха.... Сильпо с АТБ просто разорили жадного баленко со звездой попурри.
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23.01.2021 19:08
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С 2000 регулярно ходил в Фуршет, и видел, как контора медленно деградирует. В 2018 мой Фуршет закрыли. И поделом.
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22.01.2021 19:52 Відповісти
докатились
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22.01.2021 21:25 Відповісти
Набрать долгов, спрятать прибыль и обонкротиться.
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22.01.2021 22:40 Відповісти
Класика жанру як кажуть!
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25.01.2021 09:04 Відповісти
я даже не знаю. атб фора сільпо кишеня новус велмарт - все норм
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22.01.2021 22:58 Відповісти
Та я і не сказав би, що Фуршет бідує. Постійні черги на касах.
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22.01.2021 23:08 Відповісти
Интересно, скрипачке его что-то останется?
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23.01.2021 09:25 Відповісти
бисносом нужно заниматся а не довольствоватся достигнутим , конкуренти обошли и все п...ц.
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23.01.2021 13:23 Відповісти
АТБ!
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23.01.2021 16:32 Відповісти
АТБ - забегаловке дешевого ДЕРЬМА.
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24.01.2021 15:57 Відповісти
крыша смылась в Ростов вот и закончилась везуха.... Сильпо с АТБ просто разорили жадного баленко со звездой попурри.
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23.01.2021 19:08 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3241898/sobstvennik_seti_furshet_otsudil_20_gektarov_zemli_v_kieve_na_beregu_dnepra
- Баленко видимо хочет выйти из бизнеса продуктами, по этому банкротит Фуршет, а так с баблом у него все хорошо.
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23.01.2021 19:40 Відповісти
баленко - это тот хмырь, который неустанно балотируется в Киевраду. У меня уже алергия на его морду, как и павлика, гончарова и пальчевского
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23.01.2021 21:59 Відповісти
"Это всё потому, что кто-то сильно дорогие скрипки с штиблетами покупал. А бизнес пустил на самотёк на нанятых менеджеров. А как ухайдокать хозяйский бизнес наёмные менеджеры знают лучше всех. Сейчас все уволятся и пойдут резюме раскидывать какие они суперспециалисты.

или Все что я вам должен, я все прощаю. Баленко. Красивая схема."
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23.01.2021 22:05 Відповісти
Еще во вполне успешном для них 2010ом году, не рассчитались со мной за работу... Бежать судиться с ними было, все равно что Моське гавкать на слона... Я им просто спокойно пообещал, что хорошего ничего их не ожидает. То отделение, которое не рассчиталось, закрылось уже через 1,5 года... А потом, пошло-поехало... Долги надо платить!
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24.01.2021 12:50 Відповісти

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