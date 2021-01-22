Договор о вхождении IFC в капитал "Укргазбанка" подпишут 25 января

Государственный "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация (IFC) 25 января планируют подписать договор на предоставление пятилетнего кредита на сумму 30 млн евро с возможностью конвертации долга в долю в акционерном капитале "Укргазбанка" в размере до 20%.

Об этом БизнесЦензор сообщил замминистра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук в телефонном разговоре.

По его словам, подписание соглашения между IFC и "Укргазбанком" должно состояться 25 января 2021 года.

"По условиям Соглашения IFC предоставит "Укргазбанку" пятилетний заем на сумму 30 млн евро с возможностью его конвертации в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%. Размер доли в акционерном капитале будет определен отдельно", – сказал Драганчук.

По его словам, подписание Соглашения происходит в рамках реформирования государственного банковского сектора (стратегических принципов), которые были одобрены Кабмином 2 сентября 2020 года. Они предусматривают уменьшение доли государства в банковской системе Украины до 25% в течении нескольких лет – до 2025 года.

"Мы ставим перед собой цель обеспечить макроэкономический рост путем создания стабильной финансовой системы. Подписание Соглашения является первым шагом на пути ее достижения. Предоставленный Укргазбанку заем будет конвертирован в капитал банка, что позволит уменьшить долю государства в банке и будет способствовать его дальнейшей приватизации", – заявил Драганчук.

Заместитель министрв отметил, что переговоры по заключению Соглашения были длительными, а подписание является результатом совместной работы специалистов Минфина, представителей IFC и "Укргазбанка".

"Имплементация соглашения является выполнением одного из обязательств государства в рамках совместной с МВФ программы Stand-by", - отметил Юрий Драганчук.

Как сообщал БЦ, в июне 2020 года Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание сделки, связанной с предоставлением Международной финансовой корпорацией (IFC) 30 млн евро кредита государственному "Укргазбанку" с возможностью последующей конвертации в его уставный капитал.

25 ноября 2019 года "Укргазбанк" провел внеочередное собрание акционеров для утверждения кредитного договора с IFC.

В ноябре 2017 года Министерство финансов договорилось о сотрудничестве с IFC в рамках приватизации "Укргазбанка". Предполагалось, что такое вхождение будет осуществлено в 2018 году, однако затем эта дата была перенесена на более поздний срок.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.