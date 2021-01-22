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Кабмин Шмыгаля обошел правительство Гончарука по масштабу планов роста экономики (обновлено)

Кабмин Шмыгаля обошел правительство Гончарука по масштабу планов роста экономики (обновлено)

Реализация Национальной экономической стратегии-2030 позволит Украине удвоить ВВП за 10 лет.

Об этом сообщил глава рабочей группы по наработке стратегии, советник премьер-министра Кирилл Криволап, представляя наработки рабочей группы, передает Интерфакс-Украина. 

"Если мы реализуем все наработки рабочей группы в экономической плоскости, что не представляется полностью реалистичным, то можем за 10 лет увеличить ВВП в три раза. Примеры есть, но на этом пути есть множество преград. Наверное, задача удвоить ВВП выглядит более реалистичной", – сказал Криволап

Он отметил, что это также даст возможность утроить рост доходов украинцев.

Согласно представленным презентационным материалам, матрицей экономического роста страны должны стать шаги по созданию доходного характера государственного инвестирования, привлекательной экосистемы для отечественных инвесторов и благоприятных условий для иностранного инвестирования.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная экономическая стратегия до 2030 года является "фундаментальной дорожной картой" по внедрению изменений, в которых Украина нуждается, чтобы выйти на путь экономического роста.

Премьер подчеркнул, что впервые в истории Украины разрабатывается такой долгосрочный документ.

"Разработан уже целый ряд документов, есть определенные топ-30 векторов экономического развития. Был проведен аудит государства, результаты которого были представлены в ноябре. Тогда мы увидели, что значит, когда страна не знает, куда двигаться, когда есть элементы непонимания стратегии. Это миллиарды долларов неэффективного использования экономических инструментов в нашем государстве", – цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что важной составляющей в процессе разработки Стратегии является публичное обсуждение, чтобы учесть мнения экспертов, общественной среды и отшлифовать совместные наработки.

Как сообщалось, бывший премьер-министр Алексей Гончарук после вступления на должность в сентябре 2019 году называл целью работы нового состава Кабинета министров рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет. В январе 2020 года правительство Гончарука обнародовало стратегию развития экономики на следующие 5 лет, однако уже в марте 2020 года он ушел в отставку.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
ВВП (1136) прогноз (1084)


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Топ коментарі
+20
Наркомани,я зараз поліцію викличу.Вим самим таке не смішно писати???
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22.01.2021 15:19
+11
Це заява цих шмигалястих тварюк, які зараз нажертися не можуть? Тобто вони беруть зобов"язання жерти в два, в три рази більше... А тупі і сумирні холорпи їх і надалі будуть обслуговувати? Пора вже сказати цим тварюкам: "Доста!".
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22.01.2021 15:12
+10
"В январе 2020 года правительство Гончарука https://www.kmu.gov.ua/news/vvp-40-ta-50-mlrd-dol-ssha-investicij-do-2024-roku-prezentovana-strategiya-ekonomichnogo-zrostannya обнародовало стратегию развития экономики на следующие 5 лет, однако уже в марте 2020 года он ушел в отставку".

Следующий!
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22.01.2021 16:43
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Це заява цих шмигалястих тварюк, які зараз нажертися не можуть? Тобто вони беруть зобов"язання жерти в два, в три рази більше... А тупі і сумирні холорпи їх і надалі будуть обслуговувати? Пора вже сказати цим тварюкам: "Доста!".
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22.01.2021 15:12 Відповісти
Я планов наших люблю громадьё,
размаха шаги саженьи.
Я радуюсь маршу, которым идем
в работу и в сраженья.
- В.Маяковський
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23.01.2021 20:10 Відповісти
Наркомани,я зараз поліцію викличу.Вим самим таке не смішно писати???
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22.01.2021 15:19 Відповісти
сейчас с полицией опасно связываться всё может оказаться наоборот
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23.01.2021 22:27 Відповісти
Плани це добре! Робить коли почнуть?
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22.01.2021 15:56 Відповісти
Обещаю обещать...
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22.01.2021 16:18 Відповісти
"В январе 2020 года правительство Гончарука https://www.kmu.gov.ua/news/vvp-40-ta-50-mlrd-dol-ssha-investicij-do-2024-roku-prezentovana-strategiya-ekonomichnogo-zrostannya обнародовало стратегию развития экономики на следующие 5 лет, однако уже в марте 2020 года он ушел в отставку".

Следующий!
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22.01.2021 16:43 Відповісти
"Мы построим бани и зоопарки. Каждый житель нашей страны будет иметь по патефону" (С).
А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен ( строго по приговору суда )
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22.01.2021 17:36 Відповісти
Достаточно отстранить олигархов от рычагов управления государства и перестать воровать - экономика вырастет в два раза за 1 год.
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22.01.2021 17:42 Відповісти
Видимо эти ушлепки собираются править еще как минимум 10 лет, раз кормят нас такой х..ней.
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22.01.2021 17:44 Відповісти
Еще одна масштабная личность. Но за ним Ахметов, потому все может быть. Масштаб благосостояния Ахметова вполне может увеличиться. Так что все в ихних руках, в том числе и масштаб.
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22.01.2021 18:00 Відповісти
Т.е. кабмин Шмыгаля врет еще больше и откровеннее кабмина Гончарука.
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22.01.2021 18:04 Відповісти
За совка обіцяли комунізм з молочними ріками і все безплатно. Народ в це вірив і все ждав і терпів Зараз євреї взяли ці тези і все обіцяють,брешуть а лохі слухають і вірять.
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22.01.2021 19:19 Відповісти
За 10 месяцев минус 5%.За десять лет этот "прохфессионал" обнудит ВВП.
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22.01.2021 20:35 Відповісти
тих 'стратегій' за 30 років було ДЕСЯТКИ!!!! А віз і нині там...
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22.01.2021 20:35 Відповісти
Якби ж там. Віз перетворився в екскаватор і копає дно прірви
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23.01.2021 18:50 Відповісти
Во что превратилась " ылита" в стране? Может им нравится выставлять себя идиотами и на посмешище?
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22.01.2021 22:08 Відповісти
А что ж такое, что всё затихло с отставкой этого шмыгаля, что уже откупилась эта уродина???
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23.01.2021 00:04 Відповісти
рудий кнур відслюнявив у "оман" суму , шмигло й далі "працює" ...
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23.01.2021 07:39 Відповісти
... «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят»
А.Гитлер Mein Kampf 1925.
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23.01.2021 07:37 Відповісти
скоро шмыгаль на двух самокатах поедет
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23.01.2021 12:47 Відповісти
Главное не забыть провести "Межгалактический шахматный турнир".А то картина всеобщего счастья будет неполной.
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23.01.2021 13:41 Відповісти
Чергова пайка локшини на вуха 73 % дегенератів.Щоб стадо виродків не тривожили нові тари фи,що при ціх... шмигалях тільки зростатимуть.Краще б сказав- на скільки планується ріст тари фів і абонплат до нового опалювального сезону.
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23.01.2021 13:43 Відповісти
план на 10 лет , вроде неплохо , но зеленые безбожно врут , они-то уйдут через 2-3 года
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23.01.2021 14:55 Відповісти
Цю маячню зеленських-шмигалів-степанових-ляшків-таранів... ще хтось читає?
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23.01.2021 15:21 Відповісти
О, мы еще поедем к бабам,
Беспрецедентным по масштабам! (с)
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23.01.2021 17:30 Відповісти
Without lower taxes etc that plans unreal.
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23.01.2021 18:53 Відповісти
в стране всё очень харашо и очень бальшие перспективы благадаря Владимиру 95ятому
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23.01.2021 22:30 Відповісти
Пора уже гнать єтих планокуров, а то уже все деньги закончились, дефолт на носу.
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24.01.2021 04:00 Відповісти
планов много но результатов нет.
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24.01.2021 08:46 Відповісти
Товарищи! В этом году мы украли 30 млрд гривен, так давайте в следующем украдем 90млрд, хотя 90-то наверное не сумеем, реально сможем где-то 60-т млрд.
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24.01.2021 09:45 Відповісти
как там в совдепии писали с пафосом - ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ?
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24.01.2021 10:07 Відповісти
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24.01.2021 19:48 Відповісти
навіть не читав і без того ясно, що порожняк...
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24.01.2021 20:02 Відповісти
Интересно сколько "дорог" тянет эта особь перед тем как родить очередной бред.
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25.01.2021 08:47 Відповісти

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