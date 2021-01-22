Кабмин Шмыгаля обошел правительство Гончарука по масштабу планов роста экономики (обновлено)

Реализация Национальной экономической стратегии-2030 позволит Украине удвоить ВВП за 10 лет.

Об этом сообщил глава рабочей группы по наработке стратегии, советник премьер-министра Кирилл Криволап, представляя наработки рабочей группы, передает Интерфакс-Украина.

"Если мы реализуем все наработки рабочей группы в экономической плоскости, что не представляется полностью реалистичным, то можем за 10 лет увеличить ВВП в три раза. Примеры есть, но на этом пути есть множество преград. Наверное, задача удвоить ВВП выглядит более реалистичной", – сказал Криволап

Он отметил, что это также даст возможность утроить рост доходов украинцев.

Согласно представленным презентационным материалам, матрицей экономического роста страны должны стать шаги по созданию доходного характера государственного инвестирования, привлекательной экосистемы для отечественных инвесторов и благоприятных условий для иностранного инвестирования.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная экономическая стратегия до 2030 года является "фундаментальной дорожной картой" по внедрению изменений, в которых Украина нуждается, чтобы выйти на путь экономического роста.

Премьер подчеркнул, что впервые в истории Украины разрабатывается такой долгосрочный документ.

"Разработан уже целый ряд документов, есть определенные топ-30 векторов экономического развития. Был проведен аудит государства, результаты которого были представлены в ноябре. Тогда мы увидели, что значит, когда страна не знает, куда двигаться, когда есть элементы непонимания стратегии. Это миллиарды долларов неэффективного использования экономических инструментов в нашем государстве", – цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что важной составляющей в процессе разработки Стратегии является публичное обсуждение, чтобы учесть мнения экспертов, общественной среды и отшлифовать совместные наработки.

Как сообщалось, бывший премьер-министр Алексей Гончарук после вступления на должность в сентябре 2019 году называл целью работы нового состава Кабинета министров рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет. В январе 2020 года правительство Гончарука обнародовало стратегию развития экономики на следующие 5 лет, однако уже в марте 2020 года он ушел в отставку.