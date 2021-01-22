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Новини Коронавірус і карантин
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Минздрав обновил список стран "красной зоны"

Минздрав обновил список стран

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран с высоким уровнем распространением COVID-19 по состоянию на 22 января 2021 года.

В "красный список" вошло 68 стран, что на 2 государства больше, чем неделей ранее, сообщается на сайте Минздрава.

57 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной, 11 не публикуют статистику.

В частности, в "красную зону" за неделю перешли Суринам и Боливия.

В целом, в "красной зоне" находятся все страны-соседи Украины, за исключением Молдовы.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине. По состоянию на 22 января он составляет 204,3, тогда как неделей ранее Минздрав сообщало о 219,8 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику. При возвращении стран "красной зоны" в Украину нужно проходить карантин или сдавать тест.

Минздрав обновил список стран красной зоны 01

Автор: 

карантин (2077) МОЗ (1441) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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