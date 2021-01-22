МАУ может потерять часть своих рейсов на линии Киев-Стамбул
Госавиаслужба Украины может ограничить права МАУ на линии Киев-Стамбул, чтобы допустить на маршрут Azur Air Ukraine.
Об этом говорится в анонсе регулятора.
С 2018 года квота составляет 24 рейса в неделю. 21 частоту отдали МАУ, еще три предоставили вначале "Розе Ветров". Поскольку авиакомпания в течение года не совершала полеты, квоту передали Atlasjet Ukraine, а затем отдали SkyUp, передает avianews.com.
На данный момент SkyUp выполняет между Киевом и Стамбулом по три рейса в неделю, то есть полностью использует выданные права, в то время как МАУ - только семь вылетов и использует треть квоты.
Законодательство Украины позволяет ограничивать права авиакомпаний и передавать их другим авиаперевозчикам, если квота не используется полностью в течение года.
Azur Air Ukraine запросила разрешение на выполнение с 1 марта семи рейсов в неделю между Киевом и Стамбулом. Комиссия Госавиаслужбы рассмотрит эту заявку 28 января.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль