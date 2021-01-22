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МАУ может потерять часть своих рейсов на линии Киев-Стамбул

МАУ может потерять часть своих рейсов на линии Киев-Стамбул

Госавиаслужба Украины может ограничить права МАУ на линии Киев-Стамбул, чтобы допустить на маршрут Azur Air Ukraine.

Об этом говорится в анонсе регулятора.

С 2018 года квота составляет 24 рейса в неделю. 21 частоту отдали МАУ, еще три предоставили вначале "Розе Ветров". Поскольку авиакомпания в течение года не совершала полеты, квоту передали Atlasjet Ukraine, а затем отдали SkyUp, передает avianews.com.

На данный момент SkyUp выполняет между Киевом и Стамбулом по три рейса в неделю, то есть полностью использует выданные права, в то время как МАУ - только семь вылетов и использует треть квоты.

Законодательство Украины позволяет ограничивать права авиакомпаний и передавать их другим авиаперевозчикам, если квота не используется полностью в течение года.

Azur Air Ukraine запросила разрешение на выполнение с 1 марта семи рейсов в неделю между Киевом и Стамбулом. Комиссия Госавиаслужбы рассмотрит эту заявку 28 января.

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Джерело:  avianews.com
Київ (4678) Стамбул (31) МАУ (517)


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