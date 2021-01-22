"Лыжный экспресс" перевез за месяц 20 тысяч пассажиров

Новым скоростным поездом "Укрзализныци" "Интерсити+" №745/746 Киев-Славское, который начал курсировать более месяца назад, уже воспользовались почти 20,5 тыс. пассажиров.

Об этом говорится в сообщении компании.

Так, в период с 15 декабря 2020 по 17 января 2021 года "Лыжный экспресс" совершил 33 рейса и перевез в обоих направлениях 20 470 пассажиров.

На новом маршруте курсирует скоростной поезд Hyundai Rotem.

Поезд №745 отправляется со станции Киев-Пассажирский в 5:59 и прибывает в Славское в 13:20. В обратном направлении из Славского поезд №746 отправляется в 16:20 и прибывает на станцию ​​Киев-Пассажирский в 23:57.

В пути следования на горнолыжный курорт поезд останавливается на станциях Коростень, Пидзамче, Львов, Стрый и Сколе.

При перевозке пассажиров "Укрзализныця" обеспечивает постоянный контроль за соблюдением противоэпидемических мер.